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Португальский нападающий туринского «Ювентуса» Криштиану Роналду заразился коронавирусом, сообщает A Bola.
Cristiano Ronaldo
Cristiano Ronaldo
© Reuters / Scanpix

По данным источника, футболист переносит заболевание без симптомов и чувствует себя хорошо. Впрочем, из-за заражения форвард пропустит матч 4-го тура группового этапа Лиги наций УЕФА с национальной командой Швеции (14 октября).

Роналду перешёл в «Ювентус» летом 2017 года из мадридского «Реала». Сумма трансфера составила € 117 млн. В нынешнем сезоне 35-летний форвард принял участие в двух матчах чемпионата Италии (два — в основном составе), в которых стал автором трёх забитых мячей (один — с пенальти). Контракт игрока с клубом действует до лета 2022 года. За сборную Португалии сыграл 167 матчей и забил 101 гол.

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