Криштиану Роналду — лучший спортсмен 2017 года в Европе

Роналду занял первое место в опросе 26 международных информационных агентств, опередив пилота "Формулы-1" Льюиса Хэмилтона (Великобритания), а также теннисистов Роджера Федерера (Швейцария) и Рафаэля Надаля (Испания).

Роналду продолжает забивать мячи и коллекционировать титулы, не обращая внимания на возраст. В 2017 году португалец выиграл с "Реалом" чемпионат Испании и Лигу чемпионов УЕФА. При этом 32-летний нападающий в шестой раз стал лучшим бомбардиром самого престижного футбольного турнира Европы среди клубов.

В декабре Роналду в пятый раз получил "Золотой мяч" — награду лучшему футболисту планеты. По итогам голосования португалец опередил аргентинского форварда "Барселоны" Лионеля Месси и бразильского нападающего "Пари Сен-Жермен" Неймара.

В 2017 году Роналду признали самым состоятельным спортсменом мира. По информации Forbes, больше португальца в Европе зарабатывает только автор "Гарри Поттера" Джоан Роулинг.

Награда лучшему спортсмену года в Европе была учреждена в 1958 году польским информационным агентством PAP.