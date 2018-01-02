Роналду занял первое место в опросе 26 международных информационных агентств, опередив пилота "Формулы-1" Льюиса Хэмилтона (Великобритания), а также теннисистов Роджера Федерера (Швейцария) и Рафаэля Надаля (Испания).
Роналду продолжает забивать мячи и коллекционировать титулы, не обращая внимания на возраст. В 2017 году португалец выиграл с "Реалом" чемпионат Испании и Лигу чемпионов УЕФА. При этом 32-летний нападающий в шестой раз стал лучшим бомбардиром самого престижного футбольного турнира Европы среди клубов.
В декабре Роналду в пятый раз получил "Золотой мяч" — награду лучшему футболисту планеты. По итогам голосования португалец опередил аргентинского форварда "Барселоны" Лионеля Месси и бразильского нападающего "Пари Сен-Жермен" Неймара.
В 2017 году Роналду признали самым состоятельным спортсменом мира. По информации Forbes, больше португальца в Европе зарабатывает только автор "Гарри Поттера" Джоан Роулинг.
Награда лучшему спортсмену года в Европе была учреждена в 1958 году польским информационным агентством PAP.
Криштиану Роналду — лучший спортсмен 2017 года в Европе
Звезда футбола Криштиану Роналду признан лучшим...
"Ливерпуль" потратит 84 миллиона на покупку самого дорогого защитника в истории футбола
Английский футбольный клуб "Ливерпуль" официально...
ВИДЕО: Овечкин поздравил болельщиков с Рождеством в костюме Санты-стриптизера (3)
"Вашингтон" с 1 декабря публикует серию видероликов, в...
NYT: Российские спортсмены продолжат применять допинг в Пхенчхане (5)
Газета The New York Times раскритиковало решение...
Вице-премьер РФ Мутко продолжил эстафету: оставил еще один пост (2)
Вице-премьер России по вопросам спорта, туризма и...
TOP новостей
Темпы эмиграции из Литвы только ускоряются (164)
С момента восстановления независимости количество...
С 1 января тысячи работников в Литве получат уменьшенные зарплаты (21)
С Нового года вступили в силу поправки к закону, которые...
В Литву приедет лауреат Нобелевской премии Светлана Алексиевич (12)
3 января в Государственном молодежном театре Литвы...
Грибаускайте заплатила за землю 75 500 евро (8)
В конце декабря прошлого года глава Литвы президент...
Родители стали подавать заявки на "детские" деньги - электронная система зависла (5)
После того как жители Литвы стали подавать заявки на...