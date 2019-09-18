Криштиану Роналду: "Гол Буффону был прекрасен, но не лучше секса с Джорджиной"

— Я пытался забить подобный гол много лет. У меня 700 забитых голов, но такого не было. И наконец-то я забил через себя в красивом прыжке. И это в игре с «Ювентусом» в ворота Буффона в Лиге чемпионов. Прекрасный гол.
— Это было лучше, чем секс?
— Нет, точно не лучше, чем с моей Джорджиной, — сказал Роналду в интервью ITV.
Напомним, Роналду, выступая за «Реал», забил через себя в ворота Джанлуиджи Буффона матче против "Ювентуса" в четвертьфинале Лиги чемпионов сезона-2017/18. После этого гола трибуны туринского стадиона аплодировали Роналду стоя.
34-летний Роналду встречается с Джорджиной Родригес с 2017 года, у них есть общая дочь Алана Мартина.
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