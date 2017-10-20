«Президент открыто сказал, что мы обладаем соответствующей информацией, которая свидетельствует об этом (о давлении США на МОК – Дождь)», — сказал Песков. Он пояснил, что речь идет как о государственных структурах, так и об общественных организациях, но каких именно, пресс-секретарь не уточнил.
Таким образом Песков прокомментировал заявление президента России Владимира Путина, которое он сделал на Валдайском форуме 19 октября. По словам российского лидера, в МОК работают «очень порядочные деловые люди», но они от рекламодателей, телевизионных каналов и спонсоров.
«А этим спонсорам, в свою очередь, подаются однозначные сигналы из определенных американских инстанций, и мы не просто догадываемся об этом, а мы знаем об этом», — сказал Путин.
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