У России есть информация, доказывающая, что США оказывают давление на Международный олимпийский комитет (МОК), чтобы он принял решение о недопуске российских спортсменов к Олимпийским играм. Об этом сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, передает «Р-спорт».
Dmitrijus Peskovas
© Sputnik / Scanpix

«Президент открыто сказал, что мы обладаем соответствующей информацией, которая свидетельствует об этом (о давлении США на МОК – Дождь)», — сказал Песков. Он пояснил, что речь идет как о государственных структурах, так и об общественных организациях, но каких именно, пресс-секретарь не уточнил.

Таким образом Песков прокомментировал заявление президента России Владимира Путина, которое он сделал на Валдайском форуме 19 октября. По словам российского лидера, в МОК работают «очень порядочные деловые люди», но они от рекламодателей, телевизионных каналов и спонсоров.

«А этим спонсорам, в свою очередь, подаются однозначные сигналы из определенных американских инстанций, и мы не просто догадываемся об этом, а мы знаем об этом», — сказал Путин.

Телеканал "Дождь"
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