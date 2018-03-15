Корейских олимпийцев пожизненно отстранили от спорта за домогательства

Спортсмены были дисквалифицированы 12 марта Ассоциацией лыжных видов спорта Южной Кореи.
Пострадавшие девушки, чьи имена не сообщаются, заявили, что подверглись сексуальным домогательствам во время японского этапа Кубка мира по могулу, который проходил 3-4 марта. Они обратились в полицию с требованием провести расследование.
Чхве Джэу на Олимпиаде в Пхенчхане дошел до финала в могуле, но не смог завершить свою вторую попытку. Ким Джихен в данном виде программы завершил борьбу в квалификации.
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