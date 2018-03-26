Константин Выборнов о допинге и чемпионате мира по футболу

Этим летом на 12 стадионах 11 городов России пройдет Чемпионат мира по футболу. За время подготовки к ЧМ несколько раз его судьба висела на волоске. Сперва после истории с присоединением Крыма и конфликтом на Востоке Украины. Потом — после международного коррупционного скандала, в котором появилась версия, что Россия получила чемпионат в результате сделки высших должностных лиц FIFA (это было опровергнуто). Под вопрос право России проводить ЧМ-2018 ставилось и во время допингового скандала перед Олимпиадой в Пхенчхане, а после отравления бывшего сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля многие призывали бойкотировать ЧМ-2018. Министр иностранных дел Великобритании Борис Джонсон даже заявил, что для Путина Чемпионат мира-2018, как для Гитлера Олимпиада-1936.

Все случившееся пока не заставило ни одну команду отказаться от участия в главном футбольном событии мира. Побывавший в Риге по приглашению организации Kultūras Linija, пресс-секретарь Олимпийского комитета России Константин Выборнов уверен, что испортить спортивный праздник не удастся никому. Сам он намерен приехать в Ригу еще раз уже этим летом — на заседание представителей Олимпийских комитетов стран СНГ, Грузии и России.

Не сорвется ли ЧМ-2018, в связи со скандалом вокруг России?

- Для меня тут главное — высказывание президента FIFA: любые попытки испортить футбольный праздник и оказать давление на нормальное проведение Чемпионата мира в России будут пресекаться. Те, кто будут стараться сорвать праздник, будут наказаны. Это официальная позиция FIFA.

У нас же всемирная демократия? Ну и давайте жить по ее законам. Пусть каждый имеет право выбора, ехать ему или не ехать на спортивные соревнования. Думаю, английская команда поедет. И другие тоже. И масса болельщиков. А если кто-то из официальных лиц считает для себя неприемлемым ехать в Россию на ЧМ — это их выбор. Спортивный праздник от этого не пострадает.

Приведу пример. Прошлым летом Россия проводила Кубок конфедераций. Не было на нем премьер-министров, большого количества президентов, зато приехали команды из разных континентов — из Новой Зеландии, Мексики, Чили, Португалии, Германии и их болельщики. Приехали с одним настроением — уехали с другим. Говорили: то, что нам рассказывают и показывают, и то, что мы увидели — две разные вещи… Кто хочет увидеть негатив — увидит. А кто едет на праздник — для того он будет.

Для России это не первое крупное спортивное мероприятие такого рода. Реакция официальных лиц разных стран — англичан, немцев, американцев, канадцев по поводу уровня организации Олимпиады в Сочи была между фантастической и галактической. Ничего подобного они не видели и рассыпались в комплиментах — за язык их тогда не тянули. Было много соревнований и после, которые получали высочайшую оценку. А то, что происходит сейчас, к спорту отношения не имеет. Неприезд определенной категории лиц — их выбор…

Откуда ноги растут у скандала с допингом в России?

- История с допингом заточена на что? Не допустить нашу команду на Олимпийские игры, выкинуть из Федераций, не дать возможность проводить соревнования. То есть попытки изолировать Россию от мирового спортивного движения. Похожее происходит в экономической, политической и социальной сферах. В спорте все дружили, что с точки зрения наших оппонентов неправильно. Устранение России — это огромное количество освободившихся медалей, сферы влияния в международных федерациях и мировом спорте.

Бьют туда, где тонко. Можно сколько угодно говорить о том, что мы ни при чем, что это все наветы, но мое мнение: не признавать наличия проблемы нельзя. Были у нас проблемы с допингом, чему есть официальные подтверждения: в легкой атлетике у российских спортсменов официально зарегистрировано более 100 случаев положительных допинг-проб за последние 10 лет. Единственный конструктивный путь для нас — использовать ситуацию для очищения. Это так же, как экономические санкции послужили развитию экономики.

Система допингов произрастает с детских лет. Тренеры детских школ хотят вывести своих воспитанников на вершины, ради бонусов и славы для себя. Можно для этого долго и упорно тренировать, а можно сказать: вот тебе безобидная "витаминка" — съешь и всех обыграешь. Система порочная была. Чтобы полностью изменить эту систему, в России вводится Закон об уголовной ответственности за склонение к использованию допинга. Если ловят человека, который использовал допинг и добился результата — он должен будет вернуть призовые и медали. Национальная антидопинговая комиссия разработала целую программу. Это непростой и уникальный путь. Но сейчас созданы все условия, чтобы она заработала. Политическая ситуация поменяется, а наши дети и спорт останутся.

Как складываются отношения Олимпийского комитета России и WADA?

- Ситуация сложная. Олимпийский комитет России (ОКР) — член Международного олимпийского комитета (МОК). С декабря прошлого года, на время Олимпиады, членство ОКР в МОК было приостановлено. Через два дня после завершения Игр членство было возвращено. Следующий шаг, ключевой для всего российского спорта — восстановление национальной антидопинговой системы. При ее отсутствии, как сейчас, есть проблемы с проведением международных соревнований на территории РФ и восстановлением ряда спортивных организаций.

Как все будет развиваться — не берусь давать прогнозы. Мы все время сталкиваемся с тем, что придумываются новые критерии, не позволяющие конструктивно решать проблемы.

Пример. История вокруг допинга началась с отстранения Российской федерации легкой атлетики. Были определены критерии ее восстановления — "дорожная карта" на 48 пунктов. За полтора года, накануне Олимпиады в Рио, все пункты (за исключением одного-двух) были выполнены. По логике, российские атлеты могли ехать. Но вместо этого последовало решение Международной федерации легкой атлетики, что вводятся новые критерии. Один из них: принимать участие в международных соревнованиях (Играх — тоже) не может ни один российский легкоатлет, который последние два года жил и тренировался на территории РФ. Этот критерий за гранью юридического свойства! Как Международная федерация атлетики может диктовать гражданам другой страны, где им жить?! К тому же закон обратной силы не имеет. Но, с учетом глобальной ситуации, было признано, что они имеют право. Наши легкоатлеты оказались за бортом.

Такая же ситуация и с WADA. Когда она признала Российское антидопинговое агентство (RusADA) не соответствующим Всемирному антидопинговому кодексу, была сформирована "дорожна карта" по восстановлению RusADA. Сейчас это восстановление невозможно. От России требуют безоговорочного признания Доклада Макларена, которого не было на время составления "дорожной карты" и признанного спорным даже самой WADA, не говоря уж о МОК. Да и сам МакЛарен сказал, что этот документ не является официальным расследованием и передал его на рассмотрение комиссиям МОК. Комиссия Самуэля Шмидта уже сообщила, что наличие госсистемы поддержки допинга в России не выявлено. А от нас требуют это признать. Да и где гарантия, что потом не появятся новые условия? Ситуация патовая. Как из нее выйти не знает и сама WADA.

Как проще всего не пустить команду на Олимпиаду? Доказать, что все спортсмены на допинге — сложно. Самое простое — дисквалифицировать национальный Олимпийский комитет. Для этого нужны основания. Они записаны в Хартии МОК. Один из пунктов: национальный олимпийский комитет должен содействовать борьбе с допингом на территории своей страны. И вот Россию обвиняют в госсистеме поддержки допинга. ОКР говорит, что все это инсинуация, но это трактуется как отсутствие желания со стороны национального Олимпийского комитета содействовать борьбе с допингом. Вот вам и повод отстранить. Тебе говорят, ты не белый, а зеленый. Ты отвечаешь: я белый. Значит, не хочешь сотрудничать.

Что стоит за разоблачениями Григория Родченкова?

- Мы сами много нового узнали про бывшего главу Антидопингового агентства России. Какие вещи были в принципе возможны в нашей системе, чтобы впоследствии не допустить такую возможность и создать систему, в которой не будет сомнений в неупотреблении допингов. Как его система работала? Он разрабатывал определенные методы, которые давали конкурентное преимущество — коктейли, дюшесы и прочее. Возил эти субстанции в Россию из Америки, подсаживал на них тех, кого потом обвинил в использовании допинга, а потом брал с них деньги, чтобы они и его не сдавали, и были на крючке.

Когда все вскрылось, он стал на каждом углу каяться: мол, я сам все создал, но теперь всех сдам. Получилось, что не он преступник, а те, кто были с ним в сговоре. И президент Олимпийского комитета Жуков извинился, что эти проблемы были в России, а негде еще. За что его потом много критиковали: чего это он извиняется перед ними. Но наша задача создать такую систему, чтобы ни у кого не возникало ни малейшего сомнения в ее чистоте.

У нас есть ряд официальных лиц, которые входили в систему, созданную Родченковым, и которые после скандала отстранены от всех видов спортивной деятельности. На тот момент еще не было уголовного наказания. Большинство из них сейчас проживают в других странах.

Почему Мутко пошел на повышение? Этого я не могу объяснить, но нет указаний на то, что он был в сговоре с Родченковым.

Надо ли было соглашаться России ехать на Олимпиаду без флага?

- Нас часто упрекают, что резко не отвечаем на предъявленные абсурдные обвинения. Но любое неосторожное слово может привести к закручиванию гаек. А мы ведь должны думать и про нынешнее поколение спортсменов, которые тут ни при чем. Как объяснить виртуозной фигуристке Жене Медведевой, что у нас тут всемирный заговор, мы возьмем рупор и будем грозно вещать в броневичка, а ты пока никуда не поедешь — будешь грядки полоть?!

Огромное число людей считало, что это непатриотично ехать в Корею без российского флага — это предательство интересов страны. Но как только президент Путин заявил, пусть едут, молодцы, все снова стало патриотично. И никто не думал о спортсменах, которым все это пришлось выслушивать и грузить голову не будущими победами. Вот вам и невыигранные медали, и четвертые места. Уверен, рано или поздно ситуация уляжется — она искусственно создана, а значит, сойдет на нет, надо думать о людях.

Что происходит с уличенным в допинге керлингистом Крушельницким?

- Подан запрос в Следственный комитет России, который возбудил уголовное дело — запрашиваются свидетельские показания, записи с камер, чтобы иметь полную картину. Версии какие? Сам и целенаправленно разово употребил мельдоний? Практически исключено — это глупость и бесполезно. Случайное употребление? Тоже практически исключено. Провокация? Самое вероятное, но доказать сложно.

Весь спортивный мир понимает, что ситуация нелогична. В этом виде спорта допинг не используется. Разовое употребление мельдония ничего не дает. Срок его применения странный. Одни вопросы. Сомнения в виновности спортсмена огромны. Команда Александра и Настю полностью поддерживает, федерация — тоже. Главное, чтобы дисквалификация пары была минимальной.

Чем закончилась история со скелетонистами братьями Дукурсами?

- На данный момент есть решение Международного арбитражного суда. Ничего нового не происходило — сочинская медаль осталась у Третьякова. Я видел ситуацию, когда братья Дукурсы общались с Трегубовым в Пхенчхане — совершенно нормально. И сам Трегубов подтвердил, что отношения нормальные. И последующие интервью братьев свидетельствовали о том, что они сожалели о сказанном. Они сами оказались в ситуации, когда многое было на эмоциях и вырвано из контекста. Тут вопрос отношений людей. Сегодня Тереза Мей говорит одно, а завтра может сказать другое. Как говорил Черчилль: нет постоянных друзей и врагов — есть постоянные интересы. Но слово не воробей — за него надо отвечать.

Откуда в скандинавских странах так много спортсменов-астматиков?

- Вы видели человека, который способен с астмой пробежать 10 км? Это нереально. В применении к спорту, в частности норвежскому, речь идет о спортивной астме. Это другого свойства недуг, который реально присутствует у многих спортсменов и который дает возможность официально получать препараты, которые другим запрещены, и при этом соревноваться. Человек по жизни здоровый, но чтобы нагрузки не влияли на то, что в организме происходят процессы астматического свойства, ему прописывают препараты.

Эта тема такая острая, что рано или поздно примут решения по терапевтическим допускам. Логически объяснить, что здоровый человек должен соревноваться с нездоровым — невозможно. Я согласен с тем, что если у человека недуг, то пусть соревнуется на Паралимпийских играх.

Какие меры профилактики допинга приняты на ЧМ-2018?

- Для каждого спортсмена, врача и обслуживающего персонала такая система есть. Не то, что какие-то таблетки без согласования с врачом не принимаются — едят и пьют только то, что дает врач команды в сертифицированной запечатанной упаковке. Воду пьют — только из закрытой бутылки из рук врача, если в открытой жидкость остается — ее выбрасывают. Врач ходит со спортсменом на обед, завтрак и ужин. Рекомендаций десятки. Если спортсмен попадется на допинге, первым пострадает врач команды — в России это уголовная ответственность.

За допингконтроль на ЧМ-2018 можно не волноваться ни разу. RusADA не восстановлено, а значит, допинг-контролем на территории РФ занимаются аккредитованные иностранные допинговые лаборатории: пробы забирают иностранные допинг-офицеры, целиком и полностью под контролем WADA. За любые "дырки в стене" отвечают они. Кстати, если вспоминать историю с дыркой в стене в Сочи, там тоже в равной степени должно было отвечать WADA: на каждом этапе допингконтроля, от забора до складирования в архиве, были прикреплены международные допинг-офицеры. О чем предпочитают молчать сейчас. Это коллективная ответственность. Это то же самое, как когда за пять допинг-случаев отстраняют всю команду.

Если наказали RusADA, то, может, не стоит забывать, что их аккредитовала WADA, которая с 2012 года выдавала сертификаты соответствия и самые хвалебные характеристики RusADA (есть официальные заключения) — пусть и она ответит.

Продолжат ли российские спортсмены побеждать без допингов?

- Этот вопрос надо было задавать на хорошем английском языке. Так наши конкуренты и думают, что Россия без допинга побеждать не сможет. В этом смысле показательна история с мельдонием. Почему его убрали? Посчитали, что он дает России серьезное конкурентное преимущество. Если препарат употреблять долго, он оказывает позитивное влияние на работу сердечной мышцы. На самом деле, подобные препараты позже были разработаны и в других странах, благополучно используются, допингами никакими не считаются — обычная витаминка, какой она и является.

На протяжении последних трех лет российские спортсмены ежемесячно и ежедневно проходят многократно большее число допинг-тестов (в России и за рубежом), чем спортсмены любых других стран. Нет ни одной более гарантировано чистой команды по любому виду спорта, чем сборная России. И при этом наши спортсмены добиваются успехов. Первый тому показатель — Олимпиада в Рио. Ни одного случая допинга, за исключением боксера Миши Алояна, который был простужен (я свидетель) и закапал себе капли в нос — не подумал. В итоге лишился серебряной медали. Во всех прошедших чемпионатах мира претензий к российским спортсменам не было.

Bообще-то и без допингов придумано множество "чудес", как добиться результата. Почему многие рекорды до сих пор не побиты? Потому что ставились они в необычном состоянии. Чего только не придумывают! Биатлонист Тарасов рассказывал о популярных экспериментах, когда летом на пике формы из спортсмена выкачивают кровь, обогащают витаминами и охлаждают, а потом зимой нагревают до комнатной температуры и вливают, предварительно выкачав ту, которая есть, зимнюю. На другой день, если спортсмен не умер (а смертные случаи бывали), у него может быть бешеный подъем сил. Было также, когда вкалывали не допинг, а всякие модифицированные препараты, от которых у женщин могли усы вырасти, и они метают молот или диск почти как мужики.

У каких футбольных клубов — лучшее соотношение деньги-отдача?

- У германских. Соотношение вложенных средств и полученной прибыли почти во всех клубах Бундеслиги — идеально. При том что там не так много звезд, полная заполняемость стадионов, много болельщиков, постоянный приток новых футболистов, хорошие доходы — самая удачная модель, несмотря на климатические условия.

В Англии система другая, но финансовая модель тоже интересна. Когда клуб, занимающий 18-е место, вылетающий в низший дивизион в чемпионате, получает доходов больше, чем клуб, который становится чемпионом — это уникально. Конечно, там развит рынок телевизионных прав, которые продаются, в первую очередь в Азию — оттуда приходит много денег, которые распределяются так, чтобы создавать максимальную конкурентную среду. Их задача, как в НХЛ Северной Америки: в любой момент последний клуб, плетущийся в хвосте, может обыграть лидера — каждая игра интересна болельщикам.

Из российских я бы назвал Краснодар. В них не вложено ни копейки из госбюджета. Там есть владелец клуба, который вложился в развитие не только клуба, но инфраструктуры: за короткий срок построил один из лучших стадионов в Европе с уникальным табло. Академия Краснодара — абсолютный эталон, куда приезжают все звезды мирового футбола. За 10 лет из нее уже появились футболисты, которые играют в основном составе краснодарского клуба.