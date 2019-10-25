Конор Макгрегор заявил в Москве о неизбежности реванша с Хабибом Нурмагомедовым

Конор также сообщил, что его следующий бой состоится 18 января и пройдет в Лас-Вегасе. Вопрос о сопернике он переадресовал руководству Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC), тогда как ему самому "насрать, с кем драться".

В последний раз Макгрегор выходил в октагон в октябре 2018-го, проиграв в титульном бою Нурмагомедову. Весной текущего года ирландец объявлял о завершении карьеры, а затем о ее возобновлении.

Экс-чемпион UFC в двух весовых категориях выразил уверенность в том, что боя-реванша трусливому россиянину не избежать.

"Он боится рисков. Мы знаем, что этот реванш произойдет. Я ему сказал: "Беги, но ты не спрячешься", - сказал Макгрегор.

Сам Хабиб устами своего отца и тренера Абдулманапа Нурмагомедова недавно заявил о готовности к проведению повторного поединка с Конором Макгрегором. Но только при условии, что поединок пройдет в Москве.

В начале сентября в Абу-Даби непобежденный Хабиб во второй раз защитил свой чемпионский пояс, одержав победу над американцем Дастином Порье.

Пресс-конференция Макгрегора в Москве задержалась на два часа, само мероприятие продлилось 45 минут.

После окончания мероприятия у выхода из здания ирландца поджидали около двухсот фанатов, которые бежали за ним даже после того, как боец сел в машину.