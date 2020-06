Впервые ирландец выступил с подобным заявлением в 2016 году во время подготовки к бою-реваншу с американцем Нейтом Диасом, но потом все-таки вышел в октагон и вернул чемпионский пояс. Второй раз это произошло в марте 2019 года, после этого Макгрегор провел один бой, победив нокаутом в первом раунде американца Дональда Серроне.

"Привет, я решил уйти из единоборств. Спасибо за волшебные воспоминания, это было удивительное путешествие", - написал 31-летний Макгрегор, прикрепив к сообщению фотографию с матерью.

Hey guys I’ve decided to retire from fighting.

Thank you all for the amazing memories! What a ride it’s been!

Here is a picture of myself and my mother in Las Vegas post one of my World title wins!

Pick the home of your dreams Mags I love you!

Whatever you desire it’s yours ❤️ pic.twitter.com/Dh4ijsZacZ