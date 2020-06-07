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Бывший чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата в двух весовых категориях ирландец Конор Макгрегор объявил о завершении карьеры.
Conoras McGregoras
Conoras McGregoras
© Reuters / Scanpix

Впервые ирландец выступил с подобным заявлением в 2016 году во время подготовки к бою-реваншу с американцем Нейтом Диасом, но потом все-таки вышел в октагон и вернул чемпионский пояс. Второй раз это произошло в марте 2019 года, после этого Макгрегор провел один бой, победив нокаутом в первом раунде американца Дональда Серроне.

"Привет, я решил уйти из единоборств. Спасибо за волшебные воспоминания, это было удивительное путешествие", - написал 31-летний Макгрегор, прикрепив к сообщению фотографию с матерью.

Макгрегор является одним из самых популярных бойцов UFC, он провел 26 поединков в смешанных единоборствах, одержав 22 победы (19 досрочно) и потерпев четыре поражения. Первый титул чемпиона UFC ирландец выиграл в 2015 году, позже став первым в истории бойцом организации, который одновременно завоевал два титула в разных весовых категориях (полулегкой и легкой).

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