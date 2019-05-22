Конор Макгрегор напрашивается на реванш с Хабибом Нурмагомедовым

Макгрегор проиграл Нурмагомедову в октябре прошлого года на турнире UFC 229 в Лас-Вегасе. После того поединка завязалась драка за пределами октагона с участием членов команд бойцов, повлекшая за собой штрафы и дисквалификации со стороны Атлетической комиссии штата Невада. Конор пропустит шесть месяцев, Хабиб - девять.

"Что произошло, то произошло. Бой был окончен, поединок завершился. Хабиб перелез через забор и прыгнул в толпу, чтобы немного пошуметь. Но как только он прыгнул в толпу, он спрятался. Я бы сказал "сбежал", потому что так ведут себя крысы", - напомнил ирландец.

Напомним, что Макгрегор до сих пор является одним из самых популярных бойцов UFC. Он стал первым в истории бойцом организации, одновременно владевшим двумя титулами в разных весовых категориях - полулегкой и легкой.

"Поздравляю его, он выиграл тот матч - посмотрим, что будет в следующий раз, - цитирует Макгрегора портал BJPenn. - Я уверен, что мы снова встретимся. В конце концов это спорт, жестокий спорт, но все еще спорт. Я уважаю его, в тот вечер я проиграл".

Нурмагомедов провел 27 поединков, в которых одержал победы. Ближайший бой Хабиб проведет 7 сентября против американца Дастина Порье на UFC 242 в Абу-Даби.