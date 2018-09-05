Конькобежец Виктор Ан завершил карьеру. Он уедет из России в Южную Корею

По его словам, Ан принял такое решение из-за семейных обстоятельств — он хочет, чтобы его ребенок учился в Южной Корее.

"Не исключаем, что можем когда-то продолжить сотрудничество — жизнь меняется", — сказал Кравцов.

До декабря 2011 года Виктор Ан выступал за Южную Корею. Затем он переехал в Россию и представлял ее на Олимпиаде-2014 в Сочи (завоевал три золотые медали).

Спортивный арбитраж не допустил спортсмена до Олимпийских игр-2018 в Пхенчхане. После этого он заявлял, что может завершить спортивную карьеру.