Конькобежца Свена Крамера сбил автомобиль

Как сообщает NOS, четырехкратный олимпийский чемпион ехал на тренировку на велосипеде. Поворачивающий автомобиль не уступил 33-летнему спортсмену дорогу, что и стало причиной аварии.

"По дороге на каток в Инцелле меня на низкой скорости сбила машина. В основном беспокоит колено. Завтра я улечу домой и в скором времени пройду углубленное обследование. Надо подождать и посмотреть, будут ли последствия для старта нового сезона".

Свен Крамер - один из наиболее титулованных спортсменов в истории конькобежного спорта. Четырехкратный олимпийский чемпион, 9-кратный чемпион мира в классическом многоборье (рекорд среди мужчин), 20-кратный чемпион мира на отдельных дистанциях (рекорд среди мужчин и женщин), 10-кратный чемпион Европы в классическом многоборье (рекорд среди мужчин).

Специализируется на дистанциях 5000 и 10 000 метров, также выступает на дистанции 1500 метров. Действующий рекордсмен мира в командной гонке.