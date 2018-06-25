В первом туре японцы обыграли колумбийцев (2:1), а сенегальцы с тем же счетом превзошли поляков. И теперь лидеры группы выясняли отношения между собой.

Матч на "Екатеринбург Арене" начался очень живо — сенегальцы уже на 11-й минуте открыли счет. Лидер сборной Сенегала Садьо Мане забил курьезный мяч после ошибки японского защитника и вратаря. Харагути не смог головой вынести мяч из штрафной в простой ситуации, Сабала пробил по воротам, Кавасима отбил мяч, но тот попал в Мане и оказался в сетке — 1:0. Форварду "Ливерпуля" даже не пришлось бить по воротам — он просто оказался в нужное время в нужном месте.

После забитого мяча мобильность сенегальцев доставила еще немало проблем японцам, но те выстояли и незадолго до перерыва смогли отыграться. Нагатомо получил передачу на краю штрафной соперника, накрутил двух сенегальцев и оставил мяч партнеру, а Инуи нашел мгновение для удара и послал мяч в дальний угол ворот.

Во втором тайме команды при обоюдоострой игре снова обменялись голами. Сначала Мусса Ваге забил мяч с передачи пяткой в исполнении Мане и стал самым молодым африканским автором гола на чемпионатах мира — он отличился в возрасте 19 лет и 8 месяцев.

Сенегальцы вели в счете семь минут. А затем бывший полузащитник московского ЦСКА Кейсуке Хонда вышел на замену и замкнул прострел — 2:2. 32-летний хавбек забивает уже на третьем для себя чемпионате мира, чего ранее не удавалось ни одному японцу. На ЧМ-2010 Хонда забил два гола, на ЧМ-2014 — еще один.

До конца матча команды пытались вырвать победу, упустили несколько отличных моментов, но счет не изменился. Ничья оставила обеим командам неплохие шансы на выход в плей-офф. У них по четыре очка после двух туров.

Образцовые болельщики: японские фаны #JPN по традиции убрали за собой мусор на стадионе👍#JPNSEN pic.twitter.com/AqPS06Udk7— Чемпионат мира FIFA 2018🏆🇷🇺 (@fifaworldcup_ru) June 24, 2018

В Казани в матче Польша — Колумбия решалось, кто из двух команд сохранит шансы на 1/8 финала, а кто досрочно окажется аутсайдером. Поэтому права на ошибку у соперников не было. Ничья сохраняла шансы на выход в плей-офф для обеих команд. Однако Польша никогда не играла вничью с южноамериканцами: 4 победы, 5 поражений.

Колумбийцам в этом матче не мог помочь защитник Карлос Санчес, который был удален в игре с японцами (за что потом горячие колумбийские болельщики угрожали ему даже расправой). Но в Казани они получили горячую поддержку: на матч прибыли тысячи болельщиков из Колумбии, и на стадионе 2/3 трибун были окрашены в желтые цвета. Поляков на игре было на порядок меньше.

В первом тайме нервозность ощущалась и на поле, и на скамейках запасных. Соперникам лучше удавались атаки сходу, но до реальных угроз не доходило и опасных моментов долго не возникало. Наконец, на 36-й минуте колумбиец Куадрадо обвел двух соперников на входе в штрафную справа — острый прострел прервал Щенсны.

Колумбийцы регулярно загружали чужую штрафную навесами, и это принесло результат за 5 минут до перерыва. После розыгрыша углового мягкий заброс Хамеса Родригеса к линии вратарской головой без сопротивления замкнул высокорослый защитник Мина — 1:0.

Во втором тайме колумбийцы сыграли грамотно по счету — самоотверженно и по возможности собранно в обороне. Они ждали свой шанс в контратаках, и дважды образцово использовали их. Сначала Ариас справа выкатил мяч Кинтеро, тот сделал проникающий пас в штрафную и вывел Фалькао один на один с Щенсны. Нападающий пробил мимо голкипера в угол. А через 5 минут Родригес слева со своей половины поля вырезал шикарный пас на Куадрадо. Нападающий набрал скорость, вышел один на один с вратарем и катнул в угол — 3:0.

У поляков тоже имелись пару неплохих возможностей, но колумбийцев выручал Оспина. Еще при 0:1 после дальнего заброса на Левандовски голкипер смело бросился под удар нападающего и спас команду. На 80-й минуте после розыгрыша углового мяч отказался на углу вратарской у Крыховяка — Оспина парировал удар в упор, при этом свой же защитник врезался ему в ногу. После оказания помощи, вратарь колумбийцев продолжил игру. И в концовке в эффектном прыжке потащил удар Левандовски под перекладину.

На этом матче был установлен рекорд посещаемости стадиона "Казань-Арена" — 42 873 зрителя. Это максимальная вместимость стадиона на время чемпионата мира. Предыдущий рекорд был казанской арены был установлен недавно, 20 июня на матче Иран — Испания (42 718 зрителей).

Сборная Колумбии одержала первую победу на ЧМ-2018, набрала три очка и занимает третье место в группе, на очко отставая от Японии и Сенегала. А вот Польша утратила шансы на выход из группы.

➡️2 матча

➡️2 поражения

➡️5 пропущенных голов Бывали в истории сборной #POL и более успешные Чемпионаты мира...Увы, в 1/8 финала - точно без Роберта Левандовского😧 #POLCOL pic.twitter.com/7YNAsHnPAn— Чемпионат мира FIFA 2018🏆🇷🇺 (@fifaworldcup_ru) June 24, 2018

В следующем туре японцы в Волгограде сыграют с поляками, сенегальцы в Самаре — с колумбийцами. Оба матча пройдут 28 июня.

Группа Н

Польша — Колумбия — 0:3 (0:1)

Голы: Мина 40, Фалькао 70, Кудрадо 75.

Польша: Щенсны, Паздан (Глик, 80), Беднарек, Пищек, Берешиньски (Теодорчик, 72), Горальски, Крыховяк, Зелиньски, Ковнацки (Гросицки, 57), Рыбус, Левандовски.

Колумбия: Оспина, Ариас, Д.Санчес, Мина, Мохика, Барриос, Агилар (Урибе, 32), Куадрадо (Лерма, 73), Кинтеро, Хамес Родригес, Фалькао (Бакка, 78).

Предупреждения: Беднарек 61. Горальски 85.

Судьи: РАМОС, Торрентера, Эрнандес (все — Мексика).

24 июня. Казань. Стадион "Казань Арена". 42 873 зрителя.

Владение мячом: 45% — 55%

Удары (в створ): 9 (2) — 13 (4)

Угловые: 7 — 5

Фолы: 15 — 10

Передачи (точные): 425 (324) — 56 (418)

ВИДЕО матча — здесь.

Япония — Сенегал — 2:2 (1:1)

Голы: Инуи 34, Хонда 78 — Мане 11, Ваге 71.

Япония: Кавасима, Х.Сакаи, Йосида, Седзи, Нагатомо, Харагути (Окадзаки, 75), Хасебе, Сибасаки, Кагава (Хонда, 72), Инуи (Усами, 87), Осако.

Сенегал: К.Н'Диай, Сабали, Кулибали, Сане, Ваге, Б.Н'Диай (Ндой, 81), А.Н'Диай (Куяте, 65), Гей, Сарр, Ньянг (Диуф, 86), Мане.

Предупреждения: Ньянг 59. Инуи 68. Сабали 90. Ндой 90+1. Хасебе 90+4.

Судьи: РОККИ, Ди Либераторе, Тонолини (все — Италия).

24 июня. Екатеринбург. Стадион "Екатеринбург Арена". 32 572 зрителя.

Владение мячом: 53% — 47%

Удары (в створ): 7 (3) — 13 (7)

Угловые: 2 — 5

Фолы: 8 — 14

Передачи (точные): 451 (376) — 339 (268)

ВИДЕО матча — здесь.

После 2-го тура

1-2. Япония 2 1 1 0 4-3 4

1-2. Сенегал 2 1 1 0 4-3 4

3. Колумбия 2 1 0 1 4-2 3

4. Польша 2 0 0 2 1-5 0