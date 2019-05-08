Все четверо обвинялись в нанесении легкого вреда здоровью и хулиганстве, совершенном против чиновников Дениса Пака и Сергея Гайсина, а также водителя ведущей Первого канала Виталия Соловчука. Фигуранты дела с октября прошлого года находились в СИЗО "Бутырка".
Обвинение просило приговорить Александра Кокорина к полутора годам колонии общего режима, Мамаева — к одному году и пяти месяцам колонии. Такое же наказание в виде одного года и пяти месяцев колонии прокурор Светлана Тарасова запрашивала для Кирилла Кокорина и Протасовицкого.
Суд признал всех четырех фигурантов дела виновными в умышленном нанесении вреда здоровью и хулиганстве, однако решил, что они действовали без предварительного сговора. Судья Елена Абрамова, зачитывавшая вердикт, приговорила обвиняемых к реальным тюремным срокам.
"Суд установил, что Кокорин, Кокорин, Мамаев, Протасовицкий совершили умышленное нанесение легкого вреда здоровью из хулиганских побуждений", — цитирует Абрамову РИА "Новости".
Александр Кокорин и его младший брат Кирилл были приговорены к полутора годам колонии общего режима. Павлу Мамаеву и Александру Протасовицкому дали год и пять месяцев колонии общего режима.
Срок наказания назначено считать с 8 мая, но зачесть день в СИЗО за полтора в колонии. Футболисты сидят за решеткой уже более 200 дней — с 10 октября прошлого года.
Приговор пока не вступил в силу и может быть обжалован. Адвокаты осужденных в ближайшее время подадут апелляции. Если суд отклонит эти жалобы, фигуранты дела с большой долей вероятности продолжат сидеть в СИЗО, где день идет за полтора.
Кокорин и Мамаев приговорены к реальным срокам заключения в колонии
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