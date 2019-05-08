Кокорин и Мамаев приговорены к реальным срокам заключения в колонии

Пресненский суд Москвы вынес приговор нападающему "Зенита" Александру Кокорину, его младшему брату Кириллу, полузащитнику "Краснодара" Павлу Мамаеву и их общему другу — детскому тренеру Александру Протасовицкому — по делу о хулиганстве и нанесении побоев в рамках уголовного дела о драках.
Jurijaus Mamajevo ir Aleksandro Kokorino teismas
© Reuters / Scanpix

Все четверо обвинялись в нанесении легкого вреда здоровью и хулиганстве, совершенном против чиновников Дениса Пака и Сергея Гайсина, а также водителя ведущей Первого канала Виталия Соловчука. Фигуранты дела с октября прошлого года находились в СИЗО "Бутырка".

Обвинение просило приговорить Александра Кокорина к полутора годам колонии общего режима, Мамаева — к одному году и пяти месяцам колонии. Такое же наказание в виде одного года и пяти месяцев колонии прокурор Светлана Тарасова запрашивала для Кирилла Кокорина и Протасовицкого.

Статьи по теме:
Футболисты Кокорин и Мамаев частично признали свою вину на первом заседании суда  (1)
Одиннадцать друзей Мамаева сыграли в футбол в "Бутырке"

Суд признал всех четырех фигурантов дела виновными в умышленном нанесении вреда здоровью и хулиганстве, однако решил, что они действовали без предварительного сговора. Судья Елена Абрамова, зачитывавшая вердикт, приговорила обвиняемых к реальным тюремным срокам.

"Суд установил, что Кокорин, Кокорин, Мамаев, Протасовицкий совершили умышленное нанесение легкого вреда здоровью из хулиганских побуждений", — цитирует Абрамову РИА "Новости".

Александр Кокорин и его младший брат Кирилл были приговорены к полутора годам колонии общего режима. Павлу Мамаеву и Александру Протасовицкому дали год и пять месяцев колонии общего режима.

Срок наказания назначено считать с 8 мая, но зачесть день в СИЗО за полтора в колонии. Футболисты сидят за решеткой уже более 200 дней — с 10 октября прошлого года.

Приговор пока не вступил в силу и может быть обжалован. Адвокаты осужденных в ближайшее время подадут апелляции. Если суд отклонит эти жалобы, фигуранты дела с большой долей вероятности продолжат сидеть в СИЗО, где день идет за полтора.

Статьи по теме:

Кокорин и Мамаев останутся в «Бутырке» до 8 апреля (1)

Сегодня Тверской суд Москвы удовлетворил ходатайство...

СМИ: Российский футболист Мамаев оказался в тюрьме из-за любовницы из Вильнюса (24)

Жена полузащитника "Краснодара" Павла Мамаева обвинила...

“Им понравилась рисовая каша”: общественный наблюдатель рассказал, как Кокорин и Мамаев живут в СИЗО (1)

На днях состоялось очередное слушание по делу...

Понять и простить: футболисты просят о снисхождении к Мамаеву и Кокорину (15)

Нападающий московского "Локомотива" и сборной России...

Президент "Зенита" о Кокорине: "Уроды, они думали, что мы отмажем" (28)

Президент питерского " Зенита " Сергей Фурсенко...

Спорт в мире

Кокорин и Мамаев приговорены к реальным срокам заключения в колонии

Пресненский суд Москвы вынес приговор нападающему...

В Португалии судья остановил футбольный матч, чтобы сходить в туалет (4)

В матче 31-го тура чемпионата Португалии по футболу...

ВИДЕО: Заезды "Формулы-1" в Баку остановили из-за сорвавшейся крышки канализационного люка (3)

Первая сессия свободных заездов на этапе "Формулы-1"...

"Манчестер Сити" хочет купить "нового Месси" и отдать его в аренду

Футбольный клуб "Манчестер Сити" нацелен на подписание...

ФОТО, ВИДЕО: талисманами олимпийской команды РФ стали кот-ушанка и медведь-неваляшка (2)

Олимпийский комитет России (ОКР) в четверг в эфире...

TOP новостей

Дети зарабатывают больше, чем родители: в свободной Литве у них появилось больше возможностей (47)

Новые возможности на рынке труда, нехватка...

В Литве появится третья дорога, на которой допустимая скорость будет 130 км/ч (28)

Отделение транзитного движение от местного, четыре...

Взаимоуважение между участниками движения: кому сложнее мотоциклисту или водителю авто (1)

Для обеспечения безопасности на дорогах важно...

Карбаускис признал: одному из кандидатов он предлагал отступить (5)

8 мая в самоуправлении Каунаса досрочно на...

Суд назначил Станисловасу Томасу 50 суток ареста за разбитую памятную доску (18)

Вильнюсский участковый суд 8 мая назначил...