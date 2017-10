Каратистка, фитнес-тренер и диетолог. Топ-10 фотографий жены футболиста Левандовски

No dobra Kochani! 😉🙅🏻💪🏻 Dość odkładania na "od jutra" (czyli znając życie na bliżej nieokreślony termin 🙈😂) Zacznijmy tydzień nowych postanowień! Wypisz na kartce 3 małe postanowienia i zacznij je realizować.✌🏻️✌🏻️✌🏻️✌🏻️🤘🏻 Np.: zacznę eliminować produkty spożywcze, które mi nie służą, będę piła więcej wody, ruszam z systematycznym treningiem itp. Wchodzisz w to? Za tydzień zrobimy podsumowanie😀😀 ! Trzymam kciuki 👌🏻💪🏻 💪🏻💪🏻💪🏻💪🏻💪🏻💪🏻💪🏻💪🏻💪🏻💪🏻 Dear All! 😉 Let's stop postponing things "for tomorrow" (knowing life its an indefinite term) Let's start a week of new resolutions! Write down 3 small statements on the paper and start implementing them.💪🏻🙌🏻✌🏻️ Ex: I will start eliminating food which is not good for me, I will drink more water, I will start systematic training, etc. Are you in? We'll make a summary in a week! I keep my fingers crossed #motivation #motivationbyAnn #hpba #workoutbyAnn #healthyplanbyann #fit #AnnaLewandowska

