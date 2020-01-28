В пробе 27-летней канадской спортсменки, взятой во внесоревновательный период перед чемпионатом мира 2019 года, были обнаружены следы запрещенного препарата лигандрол, схожего по действию с анаболическими стероидами. Лоренс отстранили от всех соревнований на время расследования. Последующие проверки дали отрицательный результат.

Международная федерация гребли на байдарках и каноэ (ICF) разрешила канадской спортсменке вернуться к участию в соревнованиях после того, как было установлено, что она сознательно не принимала запрещенные средства. Венсан-Лапуант сумела доказать, что допинг попал в ее организм после близости с бывшим супругом. Лигандрол был обнаружен в анализах его волос. Мужчина принимал этот препарат для лечения.

Лоренс изначально категорически отрицала прием допинга. В попытке оправдаться она представила на анализ 17 продуктов, которые могли содержать допинг, включая шоколад, полученный во время поездки в Японию, чай из Азии, специи и.т.д. Все тесты были отрицательными, пока дело не дошло до пряди волос ее парня.

Спортсменка и ее адвокат Адам Клевинас не скрывали своей радости от вердикта ICF, посетовав, впрочем, на "чрезвычайную дороговизну" проведенных экспертиз.

« Nous sommes très contents de la décision de la Fédération internationale de canoë. C’est un résultat qui est juste dans les circonstances. » - Me Adam Klevinas Les détails https://t.co/ZcVO2XK5XN pic.twitter.com/aLIBiu1EJH — Radio-Canada Sports (@RC_Sports) January 27, 2020

27-летняя Венсан-Лапуант является шестикратной чемпионкой мира на дистанции 200 м в каноэ-одиночке, четыре раза она побеждала на дистанции 500 м в двойке и еще один раз - на дистанции 5000 м в одиночке.