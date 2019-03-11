Калнетис был результативен, но БК "АСВЕЛ" проиграл

Во время Чемпионата Франции по баскетболу среди мужчин в воскресенье группа АСВЕЛ из Лиона-Виллербана с Мантасом Калнетисом в гостях 83:89 (15:23, 25:20, 17:19, 26:27) проиграла команде БК "Ле-Ман" Sarthe Basket.
М.Калнетис за 25 минут набрал 13 очков (двухочковые 5/7, трёхочковые 1/5), отыграл 2 и перехватил 1 мяч, выполнил 5 результатвиных передач, ошибся 2 и нарушил правила 3 раза.
Команда АСВЕЛ (16 побед/6 поражений), несмотря на неудачу, лидирует в чемпионате.
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