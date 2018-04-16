"Знарок многое сделал. Он подустал психологически. И в СКА, и в сборной. На чемпионате мира временно исполняющим обязанности главного тренера будет Воробьев. Знарок будет консультантом. В тренерском штабе сборной не будет Харийса Витолиньша", — заявил глава федерации хоккея России Владислав Третьяк 12 апреля.

Несколькими днями ранее российские СМИ сообщили, что Знарок покинул пост главного тренера СКА. Под его руководством армейцы в 2017 году выиграли Кубок Гагарина, а в этом сезоне выбыли в плей-офф в полуфинале.

Сборную России Знарок возглавил в марте 2014 года. При нем российские хоккеисты выиграли олимпийские игры-2018, стали чемпионами мира в 2014 году, взяли серебро турнира-2015, а также две бронзы чемпионата в 2016 и 2017 годах.