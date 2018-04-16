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Знарок на чемпионатах мира: четыре медали
Олег Знарок вошел в историю как самый успешный тренер сборной России. За четыре года работы на посту главного тренера он выиграл два турнира из шести, завоевал пять медалей, включая олимпийское золото Пхенчхана. Портал Delfi рассказывает, чем запомнится Знарок в сборной России, которая на майском чемпионате мира сыграет уже под началом Ильи Воробьева.
© Foto: Zigismunds Zālmanis (NIKON)

"Знарок многое сделал. Он подустал психологически. И в СКА, и в сборной. На чемпионате мира временно исполняющим обязанности главного тренера будет Воробьев. Знарок будет консультантом. В тренерском штабе сборной не будет Харийса Витолиньша", — заявил глава федерации хоккея России Владислав Третьяк 12 апреля.

Несколькими днями ранее российские СМИ сообщили, что Знарок покинул пост главного тренера СКА. Под его руководством армейцы в 2017 году выиграли Кубок Гагарина, а в этом сезоне выбыли в плей-офф в полуфинале.

Сборную России Знарок возглавил в марте 2014 года. При нем российские хоккеисты выиграли олимпийские игры-2018, стали чемпионами мира в 2014 году, взяли серебро турнира-2015, а также две бронзы чемпионата в 2016 и 2017 годах.

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Знарок на чемпионатах мира: четыре медали
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