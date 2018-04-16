"Знарок многое сделал. Он подустал психологически. И в СКА, и в сборной. На чемпионате мира временно исполняющим обязанности главного тренера будет Воробьев. Знарок будет консультантом. В тренерском штабе сборной не будет Харийса Витолиньша", — заявил глава федерации хоккея России Владислав Третьяк 12 апреля.
Несколькими днями ранее российские СМИ сообщили, что Знарок покинул пост главного тренера СКА. Под его руководством армейцы в 2017 году выиграли Кубок Гагарина, а в этом сезоне выбыли в плей-офф в полуфинале.
Сборную России Знарок возглавил в марте 2014 года. При нем российские хоккеисты выиграли олимпийские игры-2018, стали чемпионами мира в 2014 году, взяли серебро турнира-2015, а также две бронзы чемпионата в 2016 и 2017 годах.
The Sun: Роналду признался, что до сих пор любит Ирину Шейк
Форвард мадридского "Реала" и сборной Португалии по...
Как Олег Знарок стал самым успешным тренером сборной России (1)
Олег Знарок вошел в историю как самый успешный тренер...
Легендарный хоккейный тренер Хичкок завершил карьеру
Один из самых успешных тренеров за всю историю НХЛ Кен...
Джошуа готов отказаться от титула вместо поединка против Поветкина в России (9)
Эдди Херн, промоутер чемпиона мира по версиям Всемирной...
Бывший тренер "МЮ" Алекс Фергюсон получает два миллиона фунтов за 20 дней работы (4)
Известный в прошлом футбольный тренер Алекс Фергюсон...
TOP новостей
Министр финансов Литвы: доходы жителей будут расти (1)
Правительство Литвы вносит новые налоговые...
Налоговая реформа: будет и кнут, и пряник (12)
После снижения налогов для работников многие будут...
Правительство обещает решать серьезные проблемы в сфере здравоохранения (11)
Очереди к семейным врачам должны уменьшится в два раза,...
Экономист о налоговой реформе: понравится не всем, но оценка должна быть положительной (13)
Старший экономист банка Swedbank Нериюс Мачюлис сказал,...
В Литве налогами обложат всю жилую недвижимость, кроме первого жилья (24)
16 апреля правительство Литвы представило...