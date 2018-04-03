Итальянский футболист завершил карьеру ради съемок в порно

Йовинелла успешно прошел кастинг для съемок в фильмах для взрослых, выиграв борьбу у трех тысяч конкурентов. Футболист уже выбрал себе сценический псевдоним Давиде Монтана.

Начинание 24-летнего защитника поддержал известный итальянский порноактер и режиссер Рокко Сиффреди. "Он сказал, что у меня большой потенциал", — цитирует Йовинеллу L’Equipe.

Отметим, что Давиде не забросил футбол, несмотря на новый род деятельности. Он нашел себе менее требовательный клуб в шестом итальянском дивизионе. Transfermarkt оценивает будущую звезду порноиндустрии в 25 тысяч евро.