Защитник Давиде Йовинелла, выступавший за клуб итальянской Серии D "Помильяно", отчаялся пробиться в элиту мирового футбола и подался в порноиндустрию.
© Reuters/Scanpix

Йовинелла успешно прошел кастинг для съемок в фильмах для взрослых, выиграв борьбу у трех тысяч конкурентов. Футболист уже выбрал себе сценический псевдоним Давиде Монтана.

Начинание 24-летнего защитника поддержал известный итальянский порноактер и режиссер Рокко Сиффреди. "Он сказал, что у меня большой потенциал", — цитирует Йовинеллу L’Equipe.

Отметим, что Давиде не забросил футбол, несмотря на новый род деятельности. Он нашел себе менее требовательный клуб в шестом дивизионе. Transfermarkt оценивает будущую звезду порноиндустрии в 25 тысяч евро.

DELFI
Оставьте свой комментарий
либо комментировать анонимно
Публикуя, вы соглашаетесь с условиями
Читать комментарии Читать комментарии

Спорт в мире

Российский лыжник заступился за норвежских астматиков (3)

Российский лыжник Денис Спицов, завоевавший три медали...

Итальянский футболист завершил карьеру ради съемок в порно

Защитник Давиде Йовинелла, выступавший за клуб...

Овечкин провел тысячный матч в НХЛ, все — за "Вашингтон"

В чемпионате НХЛ "Вашингтон" обыграл "Питтсбург" (3:1), а...

Бой UFC между Нурмагомедовым и Фергюсоном отменен в четвертый раз

Титульный поединок Абсолютного бойцовского чемпионата...

Латвийка Остапенко — пятая ракетка мира, а мужской рейтинг вновь возглавил Надаль (15)

Латвийская теннисистка Алена Остапенко по итогам...

TOP новостей

Опрос: каждое второе предприятие в Литве планирует повышать зарплаты (9)

В этом году половина предприятий в Литве намерена...

Драма в семье депутата Вингрене: мужа закрыли в КПЗ (4)

3 апреля в полицию обратилась депутат Виргиния...

"Сосочники" могут быть спокойны: для Минздрава это не самая главная проблема

Лидер Литовского союза крестьян и зеленых (ЛСКЗ)...

На двух телеканалах Литвы все еще доминироует продукция из России (41)

В эфире шести литовских телеканалов в числе продукции...

Сотрудники посольства РФ, объявленные нежелательными лицами, покинули Литву (15)

Трое сотрудников российского посольства в Вильнюсе ,...