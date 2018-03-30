Италия, Австрия и Канада поборятся за право принять зимнюю Олимпиаду 2026 года

Письма о намерениях - первое заявление для участия в переговорах с МОК о возможном проведении этих престижных соревнований. Их необходимо отправить до 31 марта. Официальных кандидатов на проведение зимней Олимпиады 2026 года МОК объявит в октябре, а победитель станет известен летом 2019 года.

НОК Австрии планирует проведение Игр в Граце и Шламдинге. Ранее страна дважды принимала у себя зимнюю Олимпиаду в 1964 и 1976 годах, оба раза в Инсбруке.

Власти Канады и провинции Альберта поддерживают продвижения заявки города Калгари. Канада трижды принимала у себя Игры в Монреале (1976), Калгари (1988) и Ванкувере (2010).

Национальный олимпийский комитет Италии предложил в качестве кандидатов свои северные города Турин и Милан. В письме МОК отмечается, что национальный комитет ожидает формирования нового правительства Италии, которому предстоит оценить целесообразность кампании.

Напомним, что относительно недавно Рим скандально отозвал готовую заявку на проведение Игр 2024 года по инициативе новоизбранного мэра Вечного города.

Италия трижды принимала Олимпийские игры в Кортина-д'Ампеццо (1956), Риме (1960) и Турине (2006).

Ранее среди претендентов на проведение Игр-2026 также назывались японский Саппоро и турецкий Эрзурум.

А вот жители австрийского Инсбрука и швейцарского Сьона итогам референдума выступили против выдвижения заявок своих городов.