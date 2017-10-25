Испанского чемпиона Европы по бегу обвинили в допинговых махинациях

Как сообщает "Р-Спорт" со ссылкой на местное издание As, спортсмен был арестован у себя дома в Санта-Коломе-де-Граменет.
Помимо Фифы, полиция в рамках спецоперации арестовала еще 15 человек. По данным источника, полицейские расследуют допинговые махинации в Испании.
Фифа является участником Олимпийских игр в Рио-де-Жанейро, где закончил борьбу на стадии предварительных забегов, а также действующим чемпионом Европы 2016 года.
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