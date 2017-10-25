Чемпион Европы в беге на 5000 метров испанский легкоатлет марокканского происхождения Илиас Фифа арестован в Испании в рамках антидопинговой операции, которую проводила полиция страны, пишет newsru.com
© DELFI / Domantas Pipas

Как сообщает "Р-Спорт" со ссылкой на местное издание As, спортсмен был арестован у себя дома в Санта-Коломе-де-Граменет.

Помимо Фифы, полиция в рамках спецоперации арестовала еще 15 человек. По данным источника, полицейские расследуют допинговые махинации в Испании.

Фифа является участником Олимпийских игр в Рио-де-Жанейро, где закончил борьбу на стадии предварительных забегов, а также действующим чемпионом Европы 2016 года.

NEWSru.com
Оставьте свой комментарий
либо комментировать анонимно
Публикуя, вы соглашаетесь с условиями
Читать комментарии Читать комментарии
Рассылка новостей

Спорт в мире

Стриптиз, но не совсем. Как танцы на шесте рвутся в программу Олимпийских игр

Танцы на шесте могут стать олимпийским видом спорта. Во...

Испанского чемпиона Европы по бегу обвинили в допинговых махинациях

Чемпион Европы в беге на 5000 метров испанский легкоатлет...

НБА. "Никс" уступили "Бостону", "Нью-Йорк" снова проиграл

"Нью-Йорк" проиграл третий матч на старте регулярного...

Чемпионат НХЛ. Российская тройка растоптала "Каролину"

В чемпионате НХЛ прошли 11 матчей. "Тампа" усилиями трех...

ВИДЕО: Вооруженные бандиты отобрали машину у вратаря сборной Бразилии (1)

Вратарь сборной Бразилии по футболу Джефферсон...

TOP новостей

Войдут ли поляки и русские в правящую коалицию? Спикер Сейма Литвы не исключает (33)

Спикер Сейма Литвы Викторас Пранцкетис не исключает,...

Скандал с некачественными товарами: ведется поиск виновных (66)

Антанас Матулас работает в составе временной...

В сентябре самые большие зарплаты в Литве - в секторе сельского хозяйства (6)

Нередко говорят, что Литва является небольшой аграрной...

В Вильнюсе выпал первый снег

В Вильнюсе выпал первый снег и хотя зиму еще не ждут,...

Литовский бизнесмен с партнерами инвестирует в развитие Московского аэропорта около 20 млн. долларов (31)

Литовский предприниматель Гедиминас Жемялис вместе с...