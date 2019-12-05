Испанский суд возобновил дело против фонда "Лео Месси"

Федерико настаивает, что денежные потоки направлялись не на социальные нужды, как это было заявлено изначально, а на другие виды частной деятельности или счета, отличные от тех, которые были указаны фондом.

ABC уточняет, что фонд Месси уходил от уплаты налогов, подписывая контракты с зарубежными спонсорами, которые освобождаются от налогообложения, если средства идут на благотворительные цели. По такой схеме фонд "Лео Месси" получил около 10 млн евро.

Ранее бывший работник фонда подавал аналогичный иск в Аргентине, но Месси не привлекли к ответственности, а делопроизводство в Испании было остановлено из-за отсутствия доказательств.