Испанский суд возобновил дело против фонда "Лео Месси"

Федерико настаивает, что денежные потоки направлялись не на социальные нужды, как это было заявлено изначально, а на другие виды частной деятельности или счета, отличные от тех, которые были указаны фондом.
ABC уточняет, что фонд Месси уходил от уплаты налогов, подписывая контракты с зарубежными спонсорами, которые освобождаются от налогообложения, если средства идут на благотворительные цели. По такой схеме фонд "Лео Месси" получил около 10 млн евро.
Ранее бывший работник фонда подавал аналогичный иск в Аргентине, но Месси не привлекли к ответственности, а делопроизводство в Испании было остановлено из-за отсутствия доказательств.
Lionel Messi is the 2019 #ballondor winner 🤚☝️ pic.twitter.com/5nNZXl05vY— France Football (@francefootball) December 2, 2019
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