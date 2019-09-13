Испания вышла в финал ЧМ по баскетболу, сыграв 2 овертайма с Австралией

В третьей четверти испанцы вновь набрали на одно очко больше, чем австралийцы. В заключительной десятиминутке Испания отыграла ещё четыре очка, и основное время матча закончилось вничью: 71:71.
Судьба матча решилась во втором овертайме, где успех отпраздновала сборная Испании. Окончательный счёт матча — 95:88 в её пользу.
Соперником Испании в финале чемпионата мира станет победитель противостояния сборных Аргентины и Франции, которое состоится сегодня, 13 сентября, и начнётся в 15:00 мск. Австралия сыграет в матче за третье место, который, как и финал, пройдёт 15 сентября.
Сборная США, считавшаяся главным фаворитом турнира, выбыла из борьбы в четвертьфинале, уступив Франции. В полуфинале утешительного раунда американцы уступили сборной Сербии, и теперь их ожидает матч за седьмое место с Польшей.
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