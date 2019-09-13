Испания вышла в финал ЧМ по баскетболу, сыграв 2 овертайма с Австралией

Сборная Испании по баскетболу одержала победу в полуфинальном матче чемпионата мира, где её соперником была команда Австралии, пишет "Чемпионат". Первую четверть Испания выиграла с преимуществом в одно очко, однако на большой перерыв лидерами ушли австралийцы, которые во второй десятиминутке набрали на шесть очков больше.
Pasaulio čempionato pusfinalis: Ispanija – Australija
© Reuters / Scanpix

В третьей четверти испанцы вновь набрали на одно очко больше, чем австралийцы. В заключительной десятиминутке Испания отыграла ещё четыре очка, и основное время матча закончилось вничью: 71:71.

Судьба матча решилась во втором овертайме, где успех отпраздновала сборная Испании. Окончательный счёт матча — 95:88 в её пользу.

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Соперником Испании в финале чемпионата мира станет победитель противостояния сборных Аргентины и Франции, которое состоится сегодня, 13 сентября, и начнётся в 15:00 мск. Австралия сыграет в матче за третье место, который, как и финал, пройдёт 15 сентября.

Сборная США, считавшаяся главным фаворитом турнира, выбыла из борьбы в четвертьфинале, уступив Франции. В полуфинале утешительного раунда американцы уступили сборной Сербии, и теперь их ожидает матч за седьмое место с Польшей.

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