Испания штампует победы, По Газоль — новый рекорсмен чемпионатов Европы

Газоль победил рекорд, набрав 20 очков в матче с Венгрией (87:64). Отныне на счету испанца 1111 очков в играх Евробаскета. В активе Паркера, не приехавшего на чемпионат, 1104 очка. На третьем месте — немец Дирк Новицки (1052).

Для 37-летнего По Газоля это уже седьмой чемпионат Европы. Трижды он выигрывал турнир со сборной Испании (2009, 2011, 2015), дважды становился серебряным призером (2003, 2007), один раз — бронзовым (2001).

Сборная Испании заняла первое место в группе С с пятью победами в пяти матчах.

Группа C (Клуж-Напока)

Венгрия — Испания — 64:87 (10:22, 19:19, 17:19, 18:27)

Венгрия: Ференц 17, Войвода 10, Перль 9…

Испания: По Газоль 20, Родригес 15, Эрнангомес 15, Марк Газоль 10…

Чехия — Хорватия — 69:107 (17:28, 23:26, 20:24, 9:29)

Чехия: Ауда 19, Грубан 15, Палыза 12, Шврдлик 10…

Хорватия: Богданович 25, Шарич 18 + 10 подборов, Бува 13, Укич 12, Крушлин 11, Бендер 10…

Черногория — Румыния — 86:69 (24:19, 18:11, 24:23, 20:16)

Черногория: Джуришич 14, Радончич 13, Дублевич 13, Вучевич 11, Вранеш 10…

Румыния: Кути 18, Мандаке 14 + 10 подборов + 11 передач, Бачу 11, Терек 10…

Итог: Испания — 5-0, Хорватия — 4-1, Черногория — 3-2, Венгрия — 2-3, Чехия — 1-4, Румыния — 0-5.

Группа D (Стамбул)

Россия — Великобритания — 82:70 (23:16, 20:15, 18:23, 21:16)

Россия: Швед 30, Фридзон 14, Воронцевич 11, Мозгов 11 + 11 подборов…

Великобритания: Кларк 21, Оласени 19, Мюррэй 10…

Бельгия — Сербия — 54:74 (13:18, 12:24, 11:14, 18:18)

Бельгия: Лекомт 12, Эрвель 10, ван Россом 9…

Сербия: Марьянович 22, Богданович 15, Мачван 10…

Латвия — Турция — 89:79 (24:22, 23:16, 22:25, 20:16)

Латвия: Порзиньгис 28, Блумс 17, Давис Бертанс 9, Дайрис Бертанс 8, Пейнерс 8, Мейерс 6, Тимма 5, Шкеле 5, Шмитс 2, Стрелниекс 1.

Турция: Осман 24, Махмутоглу 19, Эрден 10, Гюлер 7…

Итог: Сербия — 4-1, ЛАТВИЯ — 4-1, Россия — 4-1, Турция — 2-3, Бельгия — 1-4, Великобритания — 0-5.