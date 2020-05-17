Действие постановления распространяется на тех, кто имеет трудовой договор с российской спортивной организацией. Как и все, кто прибыл из-за границы, спортсмены будут находиться под наблюдением врачей. Их также обяжут пройти 14-дневный карантин.
"Иностранные спортсмены и члены тренерских штабов в ближайшее время смогут вернуться в Россию. Необходимые для этого изменения внесены в распоряжение правительства "О временном ограничении въезда в РФ". Разрешение распространяется на тех, кто имеет действующий трудовой договор с российской спортивной организацией", - говорится в сообщении.
"Решение поможет профессиональным спортивным организациям, в том числе представленным в Российской премьер-лиге футбольным клубам, возобновить тренировки после смягчения ограничений, связанных с распространением новой коронавирусной инфекции", - добавляется в сообщении.
Россия на фоне пандемии коронавируса с 27 марта прекратила регулярное и чартерное авиасообщение с другими странами. Исключение составляли вывозные рейсы, а также грузовые, почтовые, санитарные и гуманитарные рейсы, перегоны пустых самолетов для техобслуживания, транзитные полеты с посадкой для дозаправки (смены экипажа) на территории страны и полеты, осуществляемые по отдельным решениям правительства РФ, напоминает РИА Новости.
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