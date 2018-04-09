"Решение президентского совета ФИДЕ является абсолютно политическим и не имеющим никакого отношения к шахматам", — заявил Илюмжинов в понедельник "Интерфаксу".

Президентский совет ФИДЕ 8 апреля на заседании в Минске обратился к главе организации Кирсану Илюмжинову с просьбой немедленно уйти в отставку. Как сообщает пресс-служба федерации, за эту резолюцию проголосовали 14 человек, против — один.

По словам Илюмжинова, призыв президентского совета с требованием уйти в отставку основывается на безосновательных санкциях, введенных против него Минфином США в 2015 году по Сирии. "Ни в какую отставку я не собираюсь. Более того, в сентябре этого года я буду вновь баллотироваться на пост президента ФИДЕ", — подчеркнул глава ФИДЕ.

Выборы президента пройдут на конгрессе организации в Батуми 3 октября. Илюмжинов возглавил ФИДЕ в 1995 году и с тех пор неоднократно переизбирался на новый срок.

Также в понедельник Илюмжинов сообщил РИА "Новости", что выиграл судебное дело против британского издания The Week и перевел деньги за моральную компенсацию больным аутизмом детям.