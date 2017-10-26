Национальная баскетбольная ассоциация (НБА) может изменить законодательство и разрешить игрокам использовать марихуану в медицинских целях.
Kanapė
© DELFI (J.Markevičiaus nuotr.)

В настоящее время марихуана запрещена программой лиги по борьбе с наркотиками. За ее курение баскетболистов штрафуют и даже отстраняют от матчей. Но вскоре все может измениться.

"Я думаю, что мы должны изменить коллективное соглашение и позволить игрокам делать то, что законно в нашем государстве, — сказал бывший комиссар НБА Дэвид Стерн. — Марихуана находится в процессе легализации. Раз так, у игроков должно быть право делать то, что законно в нашем государстве".

Стерн был комиссаром НБА с 1984 по 2014 год. Его преемник Адам Сильвер также допускает использование баскетболистами марихуаны в лечебных целях. "Мне интересна эта тема с научной точки зрения. Этот вопрос нужно обсуждать с ассоциацией игроков, но лично я считаю, что использование лечебной марихуаны должно быть разрешено".

Отметим, что легализация марихуаны касается исключительно лечебных целей. Позиция НБА относительно использования игроками марихуаны в рекреационных целях остается неизменной.

На прошлой неделе игрока "Сакраменто" и чемпиона Европы в составе сборной Словении Зака Рэндольфа арестовали за попытку продать большое количество марихуаны. Ранее экс-игрока НБА Себастьяна Телфэйра задержали с двумя мешками марихуаны и арсеналом оружия.

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