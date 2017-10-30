ИГИЛ опубликовало фотографии казни Месси и Неймара

На размещенном в сети постере террорист изображает казнь Лионеля Месси и Неймара на фоне воткнутого в землю черного флага ИГИЛ.

Это не первая попытка ИГИЛ запугать игроков и организаторов ЧМ-2018 в России: на предыдущем коллаже Месси плакал кровью, а города-участники ЧМ были атакованы террористами.

Messi and Neymar on the new poster of the terrorist group 'ISIS' for the World Cup in Russia next year. [as] pic.twitter.com/6OmuiaXvoK— BarçaSpiral (@BarcaSpiral) October 29, 2017

На чемпионате мира в России сыграют 32 команды. К настоящему моменту известны 23 участника: Англия, Бельгия, Германия, Испания, Исландия, Польша, Сербия, Франция, Португалия, Бразилия, Уругвай, Аргентина, Колумбия, Япония, Южная Корея, Иран, Саудовская Аравия, Коста-Рика, Мексика, Панама, Египет, Нигерия и Россия, которая сыграет на турнире на правах хозяйки.

Напомним, жеребьевка финальной стадии состоится в Москве 1 декабря. Сам финальный турнир пройдет с 14 июня по 15 июля 2018 года на 12 стадионах в 11 городах России: Москве, Санкт-Петербурге, Калининграде, Волгограде, Сочи, Нижнем Новгороде, Самаре, Саранске, Ростове-на-Дону, Казани и Екатеринбурге.