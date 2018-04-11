Запрещенная на территории РФ террористическая организация ИГИЛ выпустила новый плакат против ЧМ-2018. В этот раз угрозы адресованы лично президенту России Владимиру Путину.
© AFP / Scanpix

Террористическя организация ИГИЛ пригрозила Владимиру Путину атаками во время чемпионата мира-2018 по футболу. "Путин, вы неверующий. Вы заплатите цену за убийства мусульман. Россия-2018. Просто террор", — написано на плакате.

На другом постере звезда мирового футбола Лионель Месси стоит на коленях перед палачом в ожидании казни.

Это не первая попытка террористов запугать игроков и организаторов ЧМ-2018 в России: на предыдущих коллажах Месси плакал кровью, а Криштиану Роналду и Неймар ждали казни на фоне воткнутого в землю черного флага ИГИЛ.

Чемпионат мира-2018 по футболу пройдет с 14 июня по 15 июля на 12 стадионах в 11 городах России: Москве, Санкт-Петербурге, Казани, Самаре, Саранске, Сочи, Нижнем Новгороде, Екатеринбурге, Ростове-на-Дону, Волгограде и Калининграде.

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