Террористическя организация ИГИЛ пригрозила Владимиру Путину атаками во время чемпионата мира-2018 по футболу. "Путин, вы неверующий. Вы заплатите цену за убийства мусульман. Россия-2018. Просто террор", — написано на плакате.

На другом постере звезда мирового футбола Лионель Месси стоит на коленях перед палачом в ожидании казни.

⚠️ Once again, ISIS terror group threatens Lionel Messi ahead of the 2018 Russia World Cup. Back in September 2017, a photo-shopped poster showing a captivated Messi crying blood was released. This time around, there's a poster that threatens to behead Messi. pic.twitter.com/mfdsBKdNDY— Behind The News (@Behind__News) March 21, 2018