Террористическя организация ИГИЛ пригрозила Владимиру Путину атаками во время чемпионата мира-2018 по футболу. "Путин, вы неверующий. Вы заплатите цену за убийства мусульман. Россия-2018. Просто террор", — написано на плакате.

ИГИЛ (запрещена на территории России) пригрозила Путину атаками во время мундиаля-2018.

В Сети появилось несколько плакатов, на которых террористы выражают свои угрозы за действия РФ на территории Сирии и поддержку сирийского президента Башара Аль-Асада. pic.twitter.com/ekOXyAp8sp— ВиD (@zgldz) April 11, 2018

На другом постере звезда мирового футбола Лионель Месси стоит на коленях перед палачом в ожидании казни.

⚠️ Once again, ISIS terror group threatens Lionel Messi ahead of the 2018 Russia World Cup. Back in September 2017, a photo-shopped poster showing a captivated Messi crying blood was released. This time around, there's a poster that threatens to behead Messi. pic.twitter.com/mfdsBKdNDY— Behind The News (@Behind__News) March 21, 2018

Это не первая попытка террористов запугать игроков и организаторов ЧМ-2018 в России: на предыдущих коллажах Месси плакал кровью, а Криштиану Роналду и Неймар ждали казни на фоне воткнутого в землю черного флага ИГИЛ.

Чемпионат мира-2018 по футболу пройдет с 14 июня по 15 июля на 12 стадионах в 11 городах России: Москве, Санкт-Петербурге, Казани, Самаре, Саранске, Сочи, Нижнем Новгороде, Екатеринбурге, Ростове-на-Дону, Волгограде и Калининграде.