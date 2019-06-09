Совет Международной ассоциации легкоатлетических федераций (IAAF) принял решение не восстанавливать членство Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА). Об этом сообщил на пресс-конференции глава рабочей группы IAAF по восстановлению ВФЛА Руне Андерсен.
Marija Lasickienė
© Itar-Tass / Scanpix

В воскресенье Андерсен представил доклад на заседании совета IAAF в Монако, члены которого впоследствии приняли решение о продлении отстранения. "Мы рекомендовали и совет согласился, что ВФЛА не должна быть восстановлена", - цитирует Андерсена ТАСС.

По его словам, вопрос восстановления ВФЛА будет рассмотрен после перепроверки данных допинг-проб московской лаборатории. "Неизвестно, как долго эта проверка продлится, - сказал глава рабочей группы. - Также продолжается проверка официальных лиц, которые допущены к работе со спортсменами. Рабочая группа получила сообщения, что отстраненные тренеры и врачи продолжают работать. До завершения проверки ВФЛА не может быть восстановлена".

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"Когда два условия будут выполнены, совет сможет вновь рассмотреть вопрос восстановления ВФЛА, - добавил он. - Это может произойти на заседании совета в Дохе или раньше".

Ранее президент ВФЛА Дмитрий Шляхтин встретился с Андерсеном, чтобы детально обсудить пункты дорожной карты по восстановлению членства. С момента последнего рассмотрения вопроса восстановления членства ВФЛА сообщалось, что осталось два невыполненных пункта дорожной карты: получение Всемирным антидопинговым агентством запрошенных допинг-проб из московской лаборатории, выплата задолженности перед IAAF в размере 3,2 млн долларов.

В конце апреля WADA объявило о получении запрошенных допинг-проб, 1 июня сообщалось, что ВФЛА погасила долг перед IAAF, выполнив последнее требование восстановления своих прав.

Членство ВФЛА в IAAF было приостановлено в ноябре 2015 года на основании расследования, проведенного комиссией WADA во главе с Ричардом Паундом. В 2016 году российским легкоатлетам разрешили выступать на международных стартах в нейтральном статусе.

К соревнованиям спортсмены допускались на основании индивидуальных заявок в IAAF. Сейчас право выступать в соревнованиях имеют 67 российских легкоатлетов, в их числе чемпионы мира Мария Ласицкене (прыжки в высоту) и Сергей Шубенков (бег на 60 и 110 м с барьерами).

NEWSru.com
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