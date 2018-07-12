После победы над сборной Англии в полуфинальном матче ЧМ-2018 защитник сборной Хорватии Домагой Вида извинился перед россиянами за выкрик "Слава Украине!". "Я знаю, что сделал ошибку, и хочу еще один раз извиниться", - заявил Вида в интервью телеканалу "Россия-24" после матча, прошедшего в среду, 11 июля. По его словам, "нужно учиться на своих ошибках".
Domagojus Vida
© Sputnik / Scanpix

8 июля в интернете появилось видео, на котором защитник сборной Хорватии выкрикивает "Слава Украине!" Находящийся рядом с ним помощник тренерского штаба сборной Хорватии Огнен Вукоевич говорит по-русски: "Это победа за "Динамо" и за Украину".

Свой поступок Вида объяснил "шуткой для друзей из киевского "Динамо", за которое он ранее выступал вместе с Вукоевичем. После публикации видео дисциплинарный комитет Международной федерации футбольных ассоциаций (ФИФА) вынес предупреждение защитнику сборной Хорватии, которого оставили в составе команды.

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В результате изучения инцидента Хорватский футбольный союз принял решение отчислить Вукоевича из делегации на ЧМ-2018, лишить его аккредитации на чемпионате мира и оштрафовать на 15 тысяч швейцарских франков. "Огнен Вукоевич и Домагой Вида также приносят извинения за свои заявления, в которые они ни в коей мере не намеревались вкладывать политический подтекст, но которые, к сожалению, допускали подобные интерпретации", - говорится в заявлении Хорватского футбольного союза.

Второй ролик с фразой "Слава Украине!"

Вечером 9 июля в интернете появился новый видеоролик, в котором хорватский игрок произносит фразу "Слава Украине!" На видео защитник сборной Хорватии сидит рядом с представителем тренерского штаба команды Ивицой Оличем, пьет пиво и поет. Когда конкретно и где было снято это видео, неизвестно. ФИФА проверит появившийся ролик, сообщили представители федерации.

Deutsche Welle
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