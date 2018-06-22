В первом туре аргентинцы неожиданно сыграли вничью с Исландией (1:1), при этом Лионель Месси не реализовал пенальти. А вот хорваты стартовали на турнире с уверенной победы над Нигерией (2:0) и захватили лидерство в группе.

Первый тайм матча двух фаворитов группы D завершился без забитых мячей, но прошел в очень жесткой борьбе — игроки то и дело оказыались на траве. Месси не раз пытался прорваться к штрафной, но хорватские защитники внимательно играли против лидера сборной Аргентины и лишали его свободы действий.

В начале второго тайма хорваты воплотили игровое преимущество в гол. Анте Ребич на 53-й минуте воспользовался ошибкой вратаря и открыл счет. Лука Модрич за 10 минут до конца эффектным ударом в дальний угол удвоил преимущество, а точку в матче поставил Иван Ракитич в добавленное время.

Браво, Хорватия!👏👏👏 Сборная №4, которая уже обеспечила себе выход в 1/8 финала #CRO#ARGCRO pic.twitter.com/YQxAoI2xiN— Чемпионат мира FIFA 2018🏆🇷🇺 (@fifaworldcup_ru) June 21, 2018

Ракитич мог отличиться чуть раньше, но аргентинцев после его удара со штрафного спасла перекладина. Тем не менее Хорватия одержала вторую победу на турнире и досрочно вышла в плей-офф — впервые с 1998 года. 20 лет назад на чемпионате мира во Франции хорваты завоевали бронзовые медали.

21 июня 1998: Аргентина - Ямайка - 5:0😎

21 июня 2018: Аргентина - Хорватия - 0:3🤦‍♂️ Впору писать новую песню, ЧайФ...🎶#ЧМ2018 #ARGCRO pic.twitter.com/KRFcwTZRrq— Чемпионат мира FIFA 2018🏆🇷🇺 (@fifaworldcup_ru) June 21, 2018

Прямо сейчас на улицах Загреба 📸 Сегодня - их вечер! Браво, Хорватия! 🇭🇷🙌👏 pic.twitter.com/rrEfdTilc3— Чемпионат мира FIFA 2018🏆🇷🇺 (@fifaworldcup_ru) June 21, 2018

Любопытно, что Месси за весь матч с хорватами пробил по воротам всего лишь один раз. Для сравнения: в игре против исландцев он сделал 11 ударов. У Аргентины осталось одно очко после двух туров — команда впервые с 2002 года рискует не выйти из группы. Более того, аргентинцы впервые с 1974 года не одержали ни одной победы в двух стартовых играх на чемпионате мира. 26 июня сборная Аргентины проведет матч заключительного тура против Нигерии.

Другой матч второго тура — между Исландией и Нигерией — состоится 22 июня.

Группа D

Аргентина — Хорватия — 0:3 (0:0)

Голы: Ребич 53. Модрич 80. Ракитич 90+1.

Аргентина: Кабальеро, Отаменди, Меркадо, Тальяфико, Сальвио (Павон, 56), Маскерано, Перес (Дибала, 68), Акунья, Месси, Агуэро (Игуаин, 54), Меса.

Хорватия: Субашич, Врсалько, Ловрен, Вида, Стринич, Ребич (Крамарич, 57), Ракитич, Брозович, Модрич, Перишич (Ковачич, 82), Манджукич (Чорлука, 90+3).

Предупреждения: Ребич 39. Меркадо 51. Манджукич 59. Врсалько 67. Отаменди 85. Акунья 87.

Судьи: ИРМАТОВ, Расулов, Саидов (все — Узбекистан).

21 июня. Нижний Новгород. Стадион "Нижний Новгород". 43 319 зрителей.

Владение мячом: 58% — 42%

Удары (в створ): 10 (3) — 15 (5)

Угловые: 5 — 2

Фолы: 15 — 23

Передачи (точные): 504 (407) — 373 (296)

Положение на 21 июня

1. Хорватия 2 2 0 0 5-0 6

2. Исландия 1 0 1 0 1-1 1

3. Аргентина 2 0 1 1 1-4 1

4. Нигерия 1 0 0 1 0-2 0