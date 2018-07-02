Хорватия стала одной из трех команд нынешнего ЧМ-2018 (помимо Уругвая и Бельгии), кто на групповом этапе выиграл все три матча — над Нигерией (2:0), Аргентиной (3:0) и Исландией (2:1). Столь зрелищно на мировых первенствах хорваты не выступали ровно 20 лет — на ЧМ-1998 во Франции они в итоге заняли третье место.

Сборная Хорватии большинством специалистов признается лучшей сборной группового турнира, а Лука Модрич — его лучшим игроком. Кроме того, стадион в Нижнем Новгороде можно назвать удачным для Хорватии. Именно на нем они 21 июня эффектно разгромили аргентинцев.

Датчане тоже на предварительном этапе пропустили всего один гол (1:1 — с Австралией), но играли более прагматично. На контратаках скандинавы взяли верх над Перу (1:0) в первом туре, а в последнем туре поделили очки с Францией (0:0), что обе команды вполне устроило, и вышли в плей-офф со второго места. Из 16 сборных, пробившихся в плей-офф, Дания забила меньше всех (лишь два гола) — этот показатель на уровне аутсайдеров турнира. Лучший результат Дании на чемпионатах мира — 1/4 финала в 1998 году.

Ранее между собой соперники играли пять раз (по две победы при одной ничьей). Если на мировых первенствах их пути не пересекались, то на чемпионатах Европы они встречались. В 1996 году в Англии на ЕВРО действующие чемпионы датчане проиграли хорватам со счетом 0:3. Третий гол Давор Шукер забил подсечкой над Петером Шмейхелем (отец нынешнего вратаря датчан Каспера Шмейхеля), который не успел вернуться с углового у чужих ворот.

Начало матча получилось очень бурным. На первой минуте в штрафной хорватов возникла суматоха после вброса аута датчанами, Йергенсен оказался самым проворным и отправил мяч в ворота — 1:0. Гол датчан стал самым быстрым на этом ЧМ. В ближайшей ответной атаке Хорватия сравняла счет. После атаки хорватов справа рикошет привел мяч к Манджукичу, и тот с отскоком от газона удачно попал в угол — 1:1. Два гола были забиты за 217 секунд — новый рекорд чемпионатов мира!

темп в матче был не очень высокий, но при этом обе команды смело шли вперед и старались действовать первым номером. В одной из контратак датчан Брэйтуэйт почти один в один выходил с Субашичем — голкипер успел сократить угол и принял мяч на себя. А в конце первого тайма Эриксен подавал с угла штрафной — мяч задел перекладину и улетел за пределы поля.

Своих пару моментов упустили и хорваты. Так, на 20-й минуте в чужой штрафной упал Манджукич. Нападающий показывал аргентинскому арбитру Майдане, что его держали за майку, но тот после консультации с видеооператорами, смотреть повтор не стал. На 29-й минуте очень жарко было у ворот Дании. Два первых удара отбил Шмейхель, а с последним добиванием не справился Перишич, запустив мяч на трибуны. На 39-й минуте после навеса со штрафного Ловрен головой подправлял мяч в дальний угол — немного неточно.

Во втором тайме команды играли на средних скоростях и еще более осторожно, с оглядкой на оборону. Опасных ситуаций фактически не было. Лишь на 90-й минуте Брэйтуэйт технично замыкал прострел от углового, но не попал в створ. Ничья 1:1 стала закономерной по итогам основного времени. Таким образом, и во втором матче игрового дня 1/8 финала пришлось проводить дополнительное время.

В дополнительные полчаса активнее шли вперед хорваты, датчане без суеты и спешки оборонялись. Однако на 114-й минуте скандинавы провалились позиционно, и хорваты отличной передачей с центра поля по центру между двумя защитниками бросили в прорыв Ребича. Нападающий вышел один на один с вратарем, обыграл Шмейхела и готовился забить в пустые ворота, когда ему заплел ноги М.Йоргенсен. Судья сразу указал на 11-метровую отметку, заодно наградив защитника датчан желтой карточкой. Сборная Хорватии получила отличный шанс вырвать победу, но Модрич не справился с нервами. Шмейхель броском в левый нижний угол намертво взял удар Модрича с пенальти!

В серии пенальти Субашич отразил первый же удар в исполнении Эриксена, а Шмейхель ногами парировал удар Баделя. Затем Кьер и Крамарич свои удары исполнили точно — 1:1. Также были точны Крон-Дели и Модрич (на этот раз он пробил низом по центру) — 2:2. А затем Субашич броском в правый угол отбил удар Шене, но и Шмейхель в том же углу парировал удар Пиварича! В пятой серии пенальти Субашич ногами отбил удар Н.Йоргенсен, а Ракитич принес победу хорватам — 3:2.

В четвертьфинале сборная Хорватии сыграет со сборной России. Матч состоится 7 июля в Сочи (21.00).

1/8 финала

Хорватия — Дания — 1:1 (1:1, 0:0, 0:0, 0:0), пен. — 3:2

Голы: Манджукич 4 — М.Йоргенсен 1.

Серия пенальти: Эриксен — 0:0 (вратарь). Бадель — 0:0 (вратарь). Кьер — 0:1. Крамарич — 1:1. Крон-Дели — 1:2. Модрич — 2:2. Шене — 2:2 (вратарь). Пиварич — 2:2 (вратарь). Н.Йоргенсен — 2:2 (вратарь). Ракитич — 3:2.

На 117-й минуте Модрич не реализовал пенальти (вратарь).

Хорватия: Субашич, Ловрен, Стринич (Пиварич, 81), Врсалько, Вида, Модрич, Ракитич, Перишич (Крамарич, 97), Брозович (Ковачич, 71), Ребич, Манджукич (Бадель, 108).

Дания: Шмейхель, Кьер, Кристенсен (Шене, 46), Кнудсен, М.Йоргенсен, Дилэйни (Крон-Дели, 98), Эриксен, Дальсгор, Поульсен, Корнелиус (Н.Йоргенсен, 46), Брэйтуэйт (Систо, 105).

Предупреждение: М.Йоргенсен 115.

Судьи: ПИТАНА. Майдана, Белатти (все — Аргентина).

1 июля. Нижний Новгород. Стадион "Нижний Новгород". 40 851 зритель.

Владение мячом: 53% — 47%

Удары (в створ): 22 (7) — 15 (3)

Угловые: 5 — 4

Фолы: 5 — 19

Офсайды: 2 — 0

Передачи (точные): 627 (505) — 539 (423).

ВИДЕО матча — здесь.