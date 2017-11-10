Хорваты не оставили грекам ни единого шанса — 4:1. Счет в матче на 13-й минуте открыл Лука Модрич, точно пробивший с 11-метровой отметки, затем у хозяев отличились Никола Калинич (19), Иван Перишич (33) и Андрей Крамарич (49). У греков единственный гол на 30-й минуте забил Сократис Папастатопулос.

Швейцария победила в гостях Северную Ирландию благодаря голу Рикардо Родригеса, забитому с пенальти на 58-й минуте.

Ответные игры пройдут 14 ноября в Греции и Швейцарии. Сегодня начнется третье двухматчевое противостояние в Европе: в Стокгольме сыграют сборные Швеции и Италии. На субботу запланирован матч в Копенгагене между Данией и Ирландией.

Чемпиона мира-2018 пройдет в России с 14 июня по 15 июля. Жеребьевка финальной стадии состоится 1 декабря в Москве.