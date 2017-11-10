Хорваты не оставили грекам ни единого шанса — 4:1. Счет в матче на 13-й минуте открыл Лука Модрич, точно пробивший с 11-метровой отметки, затем у хозяев отличились Никола Калинич (19), Иван Перишич (33) и Андрей Крамарич (49). У греков единственный гол на 30-й минуте забил Сократис Папастатопулос.
Швейцария победила в гостях Северную Ирландию благодаря голу Рикардо Родригеса, забитому с пенальти на 58-й минуте.
Ответные игры пройдут 14 ноября в Греции и Швейцарии. Сегодня начнется третье двухматчевое противостояние в Европе: в Стокгольме сыграют сборные Швеции и Италии. На субботу запланирован матч в Копенгагене между Данией и Ирландией.
Чемпиона мира-2018 пройдет в России с 14 июня по 15 июля. Жеребьевка финальной стадии состоится 1 декабря в Москве.
Хорватия и Швейцария приблизились к поездке в Россию на чемпионат мира по футболу (1)
Футболисты сборной Хорватии у себя в Загребе уверенно...
Путин: "Родченков пичкал всех запрещенными препаратами, а потом убежал" (6)
Президент России Владимир Путин выразил недоумение по...
ФИФА штрафует Украину за бардак на трибунах (1)
Федерация футбола Украины (ФФУ) оштрафована ФИФА на 39...
ВИДЕО: Федерер сыграл в юбке против Энди Маррея
В Глазго состоялся благотворительный теннисный матч...
"Реал" нацелился на покупку бразильского форварда Неймара (1)
"Реал" хочет купить форварда "ПСЖ" Неймара по окончании...
TOP новостей
Глава Hanner: планы в связи с оживлением провинции у меня вызывают ужас (28)
Председатель правления строительной компании Hanner...
Социолог: в этой стране ты как китайский товар (28)
Из-за усугубляющегося социального разобщения скоро...
Депутат Жемайтайтис вступился за Бальсиса (12)
Депутат, председатель партии "Порядок и справедливости"...
Парламентская комиссия: Скарджюс мог быть замешан в конфликте интересов (7)
Литовский депутат Артурас Скарджюс , который занимался...