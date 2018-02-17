Российские хоккеисты впервые в истории вышли в полуфинал, где их соперницами будут канадки. Ранее россиянки участвовали в четырех Олимпиадах, лучший результат — 5-е место на ОИ-2002 в Солт-Лейк-Сити.
В турнире мужских сборных чехи против канадцев отыгрывались с 0:1 и 1:2, а в итоге победили в серии послематчевых буллитов (2:1). Чехия с пятью очками в двух матчах лидирует в группе А, у Канады — 4 очка.
Олимпийский хоккейный турнир
Женщины. 1/4 финала
Россия — Швейцария — 6:2 (1:0, 2:2, 3:0)
Шайбы:
1:0 — 8 Шохина
1:1 — 21 Мюллер (Мейер)
1:2 — 32 Шталдер (Штанц, Мюллер)
2:2 — 34 Кулишова (Смолина)
3:2 — 39 Пирогова (Ганеева, Шохина)
4:2 — 48 Дергачева (Шохина)
5:2 — 52 Шохина (Дергачева)
6:2 — 60 Сосина
Финляндия — Швеция — 9.30.
Мужчины
Группа А
Канада — Чехия — 2:3 бул (2:1, 0:1, 0:0, 0:0, 0:1)
Шайбы
1:0 — 1 Рэймонд (Граньяни, Вей)
1:1 — 6 Кубалик
2:1 — 13 Бурк (Брюле, Норо)
2:2 — 20 Йордан (Горак, Бирнер)
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