Российские хоккеисты впервые в истории вышли в полуфинал, где их соперницами будут канадки. Ранее россиянки участвовали в четырех Олимпиадах, лучший результат — 5-е место на ОИ-2002 в Солт-Лейк-Сити.

В турнире мужских сборных чехи против канадцев отыгрывались с 0:1 и 1:2, а в итоге победили в серии послематчевых буллитов (2:1). Чехия с пятью очками в двух матчах лидирует в группе А, у Канады — 4 очка.

Олимпийский хоккейный турнир

Женщины. 1/4 финала

Россия — Швейцария — 6:2 (1:0, 2:2, 3:0)

Шайбы:

1:0 — 8 Шохина

1:1 — 21 Мюллер (Мейер)

1:2 — 32 Шталдер (Штанц, Мюллер)

2:2 — 34 Кулишова (Смолина)

3:2 — 39 Пирогова (Ганеева, Шохина)

4:2 — 48 Дергачева (Шохина)

5:2 — 52 Шохина (Дергачева)

6:2 — 60 Сосина

Финляндия — Швеция — 9.30.

Мужчины

Группа А

Канада — Чехия — 2:3 бул (2:1, 0:1, 0:0, 0:0, 0:1)

Шайбы

1:0 — 1 Рэймонд (Граньяни, Вей)

1:1 — 6 Кубалик

2:1 — 13 Бурк (Брюле, Норо)

2:2 — 20 Йордан (Горак, Бирнер)