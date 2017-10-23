Хэмилтон выиграл Гран-при США, "Мерседес" — Кубок конструкторов

Пилот команды "Мерседес" Льюис Хэмилтон стал победителем 17-го этапа чемпионата "Формулы-1" — Гран-при США. Британец сделал еще один шаг на пути к четвертому чемпионскому титулу, одержав девятую победу по ходу сезона.
Lewisas Hamiltonas
© AFP / Scanpix

Второе место занял немецкий пилот "Феррари" Себастьян Феттель. Третьим финишировал гонщик "Ред Булл" Макс Ферстаппен.

Позднее голландец получил пятисекундный штраф за обгон за пределами трассы и был отодвинут на четвертую строчку в итоговом протоколе. Третьим стал финский пилот "Феррари" Кими Райкконен.

"Сезон складывается фантастически, я получаю огромное удовольствие от гонок, — сказал после победы Хэмилтон. — Мы не предполагали, что пилоты "Феррари" будут настолько быстры, но наша машина была невероятна. С самого старта все работало безупречно. Впереди еще три гонки, попробуем выиграть их все!"

Российский пилот Даниил Квят финишировал на 10-й позиции и в третий раз за сезон набрал очки. До этого он становился девятым на Гран-при Австралии и Испании.

В личном зачете Хэмилтон оторвался от Феттеля на 66 очков, а "Мерседес" досрочно выиграл Кубок конструкторов. За три этапа до конца чемпионата у немецкой команды 575 очков. Команда "Феррари", занимающая второе место, отстает на 147 баллов.

Следующая гонка "Формулы-1" состоится 29 октября в Мексике.

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