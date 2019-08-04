"У нас были сложности с тормозами на протяжении всего уик-энда, и я волновался по этому поводу. Мы внесли изменения, но это не поменяло ситуацию, так что я делал все возможное. Я не знал, смогу ли отыграть 19 секунд отставания, шины уходили, я продолжал атаковать, фактически, в квалификационном темпе. Думаю, если бы сегодня здесь был Ники Лауда, он снял бы шляпу", - приводит слова Льюиса Хэмилтона ВВС.
Второе место занял голландский пилот команды "Ред Булл" Макс Ферстаппен, который накануне впервые в карьере выиграл первую поул-позицию. Третьим финишировал немец Себастьян Феттель из "Феррари".
What a finale! 😱
The full report from the Hungaroring as @LewisHamilton snatches victory from Max Verstappen#F1 🇭🇺 #HungarianGPhttps://t.co/q2BE2bf7F9
— Formula 1 (@F1) 4 серпня 2019 р.
Российский гонщик "Торо Россо" Даниил Квят завершил гонку на 15-м месте.
В общем зачете продолжает лидировать Хэмилтон, набравший 251 очко. На втором месте идет финн Валттери Боттас (188), на третьем - Ферстаппен (181). Квят опустился на девятую строчку (27). Следующий этап состоится с 30 августа по 1 сентября в Бельгии.
Мик Шумахер впервые победил в гонке "Формулы-2"
Немецкий гонщик Мик Шумахер, сын семикратного чемпиона...
Хэмилтон первым финишировал в Венгрии и упрочил лидерство в "Формуле-1"
Британский гонщик команды "Мерседес" Льюис Хэмилтон...
ВИДЕО: Мбаппе выпихнул из кадра Неймара во время фотосессии с Суперкубком Франции
После матча за Суперкубок Франции, который состоялся в...
Матч за Суперкубок Европы между "Челси" и "Ливерпулем" будет судить женщина (и это впервые)
УЕФА определился с судьей матча за Суперкубок Европы...
TOP новостей
Предложение предпринимателей в Паланге выбило отдыхающего из колеи: почему нужно столько переплачивать? (47)
Желая приобрести сигареты, придётся покупать не только...
Литовских медиков не соблазняет даже зарплата 1500 евро (24)
Семейный врач, профессор Вильнюсского университета...
Велосипедисты невнимательными называют водителей, однако своей вины не усматривают Эксперимент (8)
Почти 40% велосипедистов по улицам ездят без...
По делу 13 января получено 58 апелляционных жалоб (89)
На данный момент по делу 13 января поданы 58...
Витебск – культурная столица трёх стран или белорусский форпост "русского мира"? (109)
Витебск является "культурной столицей трёх братских...