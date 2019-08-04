Хэмилтон первым финишировал в Венгрии и упрочил лидерство в "Формуле-1"

"У нас были сложности с тормозами на протяжении всего уик-энда, и я волновался по этому поводу. Мы внесли изменения, но это не поменяло ситуацию, так что я делал все возможное. Я не знал, смогу ли отыграть 19 секунд отставания, шины уходили, я продолжал атаковать, фактически, в квалификационном темпе. Думаю, если бы сегодня здесь был Ники Лауда, он снял бы шляпу", - приводит слова Льюиса Хэмилтона ВВС.

Второе место занял голландский пилот команды "Ред Булл" Макс Ферстаппен, который накануне впервые в карьере выиграл первую поул-позицию. Третьим финишировал немец Себастьян Феттель из "Феррари".



Российский гонщик "Торо Россо" Даниил Квят завершил гонку на 15-м месте.

В общем зачете продолжает лидировать Хэмилтон, набравший 251 очко. На втором месте идет финн Валттери Боттас (188), на третьем - Ферстаппен (181). Квят опустился на девятую строчку (27). Следующий этап состоится с 30 августа по 1 сентября в Бельгии.