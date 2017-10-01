Хэй проведет бой-реванш против нокаутировавшего его соотечественника

"Бою-реваншу быть! Поединок между Хэем и Белью пройдет 17 декабря в Лондоне на арене "О2". Предварительная продажа билетов начнется в следующую пятницу", — написал Хирн.
THE REMATCH IS ON!!! @TonyBellew v @mrdavidhaye Sunday 17th December @TheO2 @SkySportsBoxing 💥🇬🇧 Tickets on pre sale weds — Gen sale Friday! pic.twitter.com/rqZsayAK5Q— Eddie Hearn (@EddieHearn) September 29, 2017
Напомним, первый бой между Хэем и Белью прошел 4 марта. Белью победил техническим нокаутом в одиннадцатом раунде. При этом Хэй, повредивший ахиллово сухожилие перед боем, смог подняться на ноги после нокдауна, но его угол выбросил белое полотенце, не захотев подвергать риску здровье спортсмена.
"Тогда я не был готов, — сказал Хэй. — Но теперь я знаю, чего ждать. Я испытал на себе его удары и видел, как он принимал мои".
"Дэвид быстро начинает, но еще быстрее устает. Теперь он стал старше еще на год, его тело постарело, и он не сможет противостоять более молодому и свежему бойцу, — уверяет 34-летний Белью. — Я выиграю этот бой и завершу карьеру Хэя".
Хэй признает, что поединок против Белью — его последний шанс. "Если не смогу нокаутировать Белью, я больше не тот боец, каким был когда-то. Я должен победить, иначе конец", — сказал он.
Ранее 36-летний Хэй сообщил, что планирует провести еще четыре поединка перед завершением спортивной карьеры. Одним из его соперников должен стать боец UFC Джимми Манува. Бой с 37-летним американцем запланирован на начало следующего года.
В 2016 году Хэй вернулся на ринг после четырехлетнего перерыва. Он бывший чемпион мира по версии WBA в тяжелом весе и экс-чемпион в первом тяжелом весе по версиям WBC, WBO и WBA.
На профессиональном ринге Хэй провел 31 бой и одержал 28 побед (26 — нокаутом) при трех поражениях. На счету действующего чемпиона мира в первом тяжелом весе по версии WBC Белью 28 побед (18 — нокаутом), два поражения и ничья в 31 поединке.
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