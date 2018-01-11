Речь идет о переписке директора по правовым вопросам Международного олимпийского комитета (МОК) Говарда Ступпа с генеральным директором МОК Кристофе Де Кеппером и научным директором МОК Ричардом Бюджеттом.
Из нее следует, что независимый эксперт WADA Ричард Макларен, известный по докладам о допинге в российском спорте, начал кампанию против России не во имя борьбы с допингом, а с целью получения рычагов влияния на МОК для англоязычных стран.
Отмечается, что поначалу Макларен охотно сотрудничал с комиссиями МОК. Однако затем он стал этого избегать, ссылаясь на занятость в бизнесе или визиты к стоматологу.
При публикации второй части своего доклада эксперт получил четкий политический заказ добиться отлучения сборной России от Олимпиад и дискредитации МОК.
Это бы позволило WADA выйти из-под юрисдикции МОК и дальше действовать в своих интересах, самостоятельно применяя санкции к нарушителям антидопинговых правил и расширяя свое влияние в мировом спорте.
"WADA при поддержке Олимпийского комитета США (USOC) объявило крестовый поход против МОК под предлогом защиты чистого спорта. Национальные антидопинговые агентства США, Великобритании, Канады, Австралии, Новой Зеландии присоединились к WADA и USOC под эгидой iNADO.
Однако настоящие намерения коалиции во главе с англосаксами гораздо менее благородны, чем война против допинга. Очевидно, что американцы и канадцы стремятся убрать европейцев из руководства олимпийским движением и добиться политического господства англоязычных народов", — констатирует группировка.
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