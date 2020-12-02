Об этом Нурмагомедов заявил в среду на пресс-конференции перед встречей с президентом UFC Дэйной Уайтом, которая вскоре должна пройти на очередном турнире в Абу-Даби.
"Если решил завершать, завершай. Но Уайт, скорее всего, предложит мне деньги. Если, допустим, это будет $100 млн, вот это уже проблема. Посмотрим, что он предложит", - цитирует Нурмагомедова ТАСС.
"Многие люди недовольны тем, что я завершил карьеру, все хотят, чтобы этот бразильский сериал продолжался", - добавил он.
Хабиб остается непобежденным бойцом в смешанных единоборствах. На его счету 29 побед в 29 боях. Последний раз он выходил в октагон 25 октября в Абу-Даби, защитив титул в поединке с американцем Джастином Гейджи. По окончании того боя россиянин объявил о завершении карьеры.
Недавно Хабиб заявлял, что на заработанные деньги купил себе баранов и не думает о возвращении в октагон. В ближайшие пять лет он намерен получить высшее образование в РЭУ им. Плеханова, где учится на заочном отделении, и серьезно заняться сельским хозяйством.
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