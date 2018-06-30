Групповой этап чемпионата мира-2018 по футболу в цифрах и фактах

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В России завершился групповой этап чемпионата мира по футболу, по результатам которого определились все пары 1/8 финала. За 15 дней было сыграно 48 захватывающих матчей и побито множество рекордов, а количество участников турнира сократилось с 32 до 16. Не обошлось без сенсаций. Подводим промежуточные итоги мундиаля.