Групповой этап чемпионата мира-2018 по футболу в цифрах и фактах

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Результативные матчи
В России завершился групповой этап чемпионата мира по футболу, по результатам которого определились все пары 1/8 финала. За 15 дней было сыграно 48 захватывающих матчей и побито множество рекордов, а количество участников турнира сократилось с 32 до 16. Не обошлось без сенсаций. Подводим промежуточные итоги мундиаля.
Vokietijos futbolo rinktinė
© DELFI montažas / Scanpix

Уже в субботу стартует плей-офф чемпионата мира по футболу. Сыграно 48 матчей, в которых количество забиытх мячей, рекордов, антирекордов и просто интересных статистических данных превысило мыслимое количество. Delfi рассказывает о впечатляющих цифрах и фактах турнира.

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Результативные матчи
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