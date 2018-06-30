Групповой этап чемпионата мира-2018 по футболу в цифрах и фактах

Уже в субботу стартует плей-офф чемпионата мира по футболу. Сыграно 48 матчей, в которых количество забиытх мячей, рекордов, антирекордов и просто интересных статистических данных превысило мыслимое количество. Delfi рассказывает о впечатляющих цифрах и фактах турнира.
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