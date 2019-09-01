Гонщик "Формулы-2" погиб во время соревнований в Бельгии (ВИДЕО)

Французский пилот команды BWT Arden Антуан Юбер скончался на 23-м году жизни в результате аварии во время гонки девятого этапа серии "Формулы-2" в Бельгии. Спортсмен потерял управление над болидом на выходе из поворота и врезался в отбойник.
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© Reuters / Scanpix

Следовавший за ним американец эквадорского происхождения Хуан Мануэль Корреа не успел среагировать и на полной скорости въехал в Юбера. В результате аварии машина француза разлетелась на две части, а болид Корреа перевернулся.

На место происшествия незамедлительно выехали бригады скорой медицинской помощи, а пострадавшие были доставлены в медицинский центр. Юбер скончался от полученных травм, Корреа находится в стабильном состоянии: у него сломаны обе ноги, также пострадал позвоночник.


Юбер занимал восьмое место в зачете "Формулы-2", он дважды побеждал на этапах Гран-при. Также француз является победителем чемпионата GP3.

Организаторы серии приняли решение отменить воскресную гонку из-за гибели Антуана. Следующий этап серии "Формулы-2" состоится с 6 по 8 сентября в Италии.

NEWSru.com
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