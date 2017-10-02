Гонщик "Формулы-1" Макс Ферстаппен выиграл Гран-при Малайзии

Второе место занял лидер сезона Льюис Хэмилтон из команды "Мерседес", а сразу за британцем финишировал напарник Ферстаппена из "Ред Булл" — австралиец Дэниел Риккьярдо.

"С самого начала гонки машина хорошо себя чувствовала, я видел, что у Льюиса проблемы со сцеплением, поэтому старался использовать мощность болида по максимуму, — цитирует Ферстаппена Sky Sports. — Хэмилтону было, что терять, он не мог рисковать, поэтому я решился на обгон и обошел его. Машина была невероятна. Механики постарались. Это потрясающая победа".

Немец Себастьян Феттель стал еще одним героем гонки. Пилот "Феррари" совершил прорыв с 20-го на итоговое четвертое место.

В личном зачете Хэмилтон оторвался от Феттеля на 34 очка. В Кубке конструкторов "Мерседес" опережает "Феррари" на 102 очка.