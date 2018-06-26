Голы после 90-й минуты в группе В вывели Испанию на Россию в 1/8 финала ЧМ

Перед последним туром в группе В три команды претендовали на две путевки в 1/8 финала и было двоевластие. Набравшие по четыре очка испанцы и португальцы между собой сыграли вничью (3:3), после чего с одинаковым счетом 1:0 обыграли, соответственно, Иран и Марокко. На очко от них отставал Иран, Марокко же утратил шансы на плей-офф.

Испании хватало ничьей для выхода из группы, но для гарантии первого места ей желательно было сыграть лучше, чем Поругалии. Если Испания и Португалия брали по 3 очка, первым становился тот, кто побеждал с лучшей разницей или с большим количеством голов: на ЧМ-2018 при равенстве очков сначала считается разница мячей во всех матчах, далее количество забитых голов и количество предупреждений. Выйти из группы мог и Иран — для этого ему требовалась победа над Португалией (ничья теоретически тоже могла вывести иранцев в плей-офф).

В Саранске португальцы деловито начали матч и около 20 минут вынуждали соперника только отбиваться. На первой же минуте Роналду слева ворвался в штрафную, миновал трех соперников и сильно пробил в ближний — вратарь иранцев Бейранвандс двух приемов мяч зафиксировал мяч. Потом чемпионы ЕВРО-2016 обложили чужую штрафную навесами, эпизодами Бейранванд играл неуверенно, но азиатская команда смогла выдержать давление.

Постепенно сборная Ирана, играя довольно жестко, отодвинула игру к центру поля, пыталась отвечать выпадами, но в завершающей стадии не доставало прицельной передачи или четкого удара. Ближе к концу тайма Португалия вновь прочно завладела территориальным преимуществом, и добилась вполне закономерного успеха в одной из позиционных атак. Автором стильного гола стал Куарежма. От правой бровки он сделал рывок в штрафную, обыгрался с Адриэном Силвой и вырезал в дальнюю "девятку" — 1:0.

Куарежма забил гол в 34 года и 272 дня. Полузащитник стал самым возрастным автором гола своей национальной команды на чемпионатах мира. Роналду, который несколько дней владел этим рекордом, было 33 года и 135 дней, когда он забивал марокканцам (1:0).

В начале второго тайма Криштиану Роналду наткнулся на бедро Хаджсафи и упал в штрафной. Судья из Парагвая нарушения со стороны иранского защитника не увидел, но после видеопросмотра изменил свое мнение и указал на "точку". Пенальти исполнял сам пострадавший. Пробил Роналду почти по центру, Бейранванд разгадал намерения нападающего и парировал удар. Роналду стал первым португальцем с 1966 года, который не смог отличиться с пенальти в игре чемпионата мира (послематчевые пенальти серии не учитываются).

🎺Рекорд! Пенальти Роналду стал 19-м на #ЧМ2018. Это рекорд по количеству пенальти на одном Чемпионате мира! До этого на ЧМ-1990, 1998 и 2002 было пробито по 18 пенальти Удивительно, но рекорд пал уже на групповом этапе! 🚀 pic.twitter.com/MQNADC5yI7— Чемпионат мира FIFA 2018🏆🇷🇺 (@fifaworldcup_ru) June 25, 2018

Минимальный перевес Португалии оставлял шансы иранцам переломить ситуацию. В нескольких эпизодах иранские футболисты падали после контрактов в штрафной соперника, надеясь на пенальти, но судья не фиксировал фолов. Португальцы же регулярно забрасывали мяч за спины защитникам во фланги, заставляя соперника тратить дополнительные силы. На 80-й минуте Роналду локтем ударил соперника, выбегая из-за спины. Арбитр после видеопросмотра наградил капитана португальцев желтой карточкой.

К основному времени матча судья добавил 6 минут. И за этот отрезок времени Иран едва не вырвал победу. При навесе в штрафную португальцев мяч от головы Азмуна задел руку Соареша. Судья вновь отправился смотреть видео, после чего вынес вердикт — пенальти! Ансарифард пробил без шансов для Патрисиу — 1:1.

В следующей атаке Азмун скинул мяч на Годдоса, тот дальше на Тереми. Полузащитник иранцев пробил с восьми метров — и попал в сетку с внешней стороны. В итоге матч закончился вничью (1:1). Португалия упустила победу и первую строку в группе В. В плей-офф ей предстоит сыграть с Уругваем. Матч состоится 30 июня в Сочи.

Параллельно в Калининграде прошел другой матч группы В между сборными Испании и Марокко. Марокканцы, потерявшие шансы на выход в плей-офф после второго тура, были решительно настроены громко хлопнуть дверью и на 14-й минуте неожиданно повели в счете. Испанцы на ровном месте потеряли мяч в центре поля, Халид Бутаиб выскочил один на один с вратарем и уверенно переиграл его в ближнем бою.

Впрочем, сборная Марокко недолго вела в счете. Испанцам потребовалось меньше пяти минут, чтобы сравнять счет. Диего Коста запустил в штрафную Андреса Иньесту, тот отпасовал вдоль ворот на Иско, который с линии вратарской вогнал мяч точно под перекладину.

В начале второго тайма сборная Марокко могла снова выйти вперед, но испанцев после плотно удара Нуреддина Амрабата из-за пределов штрафной спасла перекладина. Давида Де Хеа не смог бы выручить свою команду, полети мяч чуть ниже после удара полузащитника в дальний угол, но марокканцы все равно добились своего. Юссеф Эн-Несери после подачи с углового на 81-й минуте выиграл верховую дуэль у Серхио Рамоса и головой отправил мяч точно в "девятку" — 2:1 в пользу Марокко.

Испанцы оказались очень близки к своему первому поражению на ЧМ-2018, но все же спаслись в компенсированное время. На первой добавленной минуте Яго Аспас принес сборной Испании ничью — 2:2. Марокканцам показалось, что мяч был забит из офсайда, но видеоповтор помог судье определить, что положения "вне игры" не было. Таким образом, сборная Испании с пятью очками выиграла группу В и вместе с португальцами вышла в 1/8 финала.

Испания опередила португальцев лишь за счет большего количества забитых мячей и в 1/8 финала сыграет с Россией, занявшей второе место в группе А. Матч состоится 1 июля в московских "Лужниках".

Группа В

Иран — Португалия — 1:1 (0:1)

Голы: Ансарифард 90+3 (пен) — Куарежма 45.

На 52-й минуте Роналду не реализовал 11-метровый (вратарь).

Иран: Бейранванд, Резаян, Пуралиганджи, Хоссейни, Эззатоллахи (Ансарифард, 76), Хаджсафи (Мохаммаид, 60), Эбрахими, Амири, Джаханбахш (Годдос, 70), Азмун, Тареми.

Португалия: Руй Патрисиу, Пепе, Геррейру, Соареш, Фонте, Адриен Силва, Жоау Мариу (Жоау Моутинью, 84), Куарежма (Бернарду Силва, 70), Вильям Карвалью, Роналду, Андре Силва (Гедеш, 90+6).

Предупреждения: Геррейру 33. Хаджсафи 50. Азмун 54. Куарежма 64. Роналду 82. Седрик Соареш 90+8.

Судьи: КАСЕРЕС. Кардосо, Соррилья (все — Парагвай).

25 июня. Саранск. "Мордовия Арена". 41 685 зрителей.

Владение мячом: 33% — 67%

Удары (в створ): 8 (2) — 14 (4)

Угловые: 1 — 5

Фолы: 16 — 10

Передачи (точные): 214 (145) — 616 (545)

Испания — Марокко — 2:2 (1:1)

Голы: Иско 19, Аспас 90+3 — Бутаиб 14, Эн-Несери 81.

Испания: Де Хеа, Карвахаль, Пике, Рамос, Альба, Алькантара (Асенсио, 74), Бускетс, Иньеста, Сильва (Родриго, 84), Диего Коста (Аспас, 74), Иско.

Марокко: Мохамеди, Дирар, да Кошта, Саисс, Хакими, Эль-Ахмади, Амрабат, Буссуфа, Бельханда (Фажр, 63), Зиеш (Бухаддуз, 85), Бутаиб (Эн-Несeри, 71).

Предупреждения: Эль-Ахмади 21. Амрабат 29. Буссуфа 31. да Кошта 31. Мохамеди 89. Хакими 90.

Судьи: ИРМАТОВ. Расулов, Саидов (все — Узбекистан).

25 июня. Калининград. "Калининград Арена". 33 973 зрителя.

Владение мячом: 68% — 32%

Удары (в створ): 16 (4) — 6 (3)

Угловые: 7 — 1

Фолы: 5 — 17

Передачи (точные): 762 (694) — 248 (207)

ВИДЕО МАТЧА — здесь.

Итог:

1. Испания 3 1 2 0 6-5 5

2. Португалия 3 1 2 0 5-4 5

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3. Иран 3 1 1 1 2-2 4

4. Марокко 3 0 1 2 2-4 1