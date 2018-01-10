Головкин — чемпион мира в среднем весе по четырем версиям. В прошлом году спортсмен из Казахстана провел два боя. В марте он победил американца Дэниела Джейкобса, а в сентябре его поединок с мексиканцем Саулем Альваресом завершился вничью. Бой Головкин — Альварес был признан WBC лучшим в 2017 году.

Событием года стал нашумевший бой между американским боксером Флойдом Мейвезером и ирландским бойцом Конором Макгрегором, который прошел в августе по правилам бокса и завершился победой Мейвезера техническим нокаутом.

Американец Деонтей Уайлдер, победивший канадца Бермейна Стиверна нокаутом в первом раунде титульного боя в Бруклине, получил награду за лучшее выступление на ринге в 2017 году.