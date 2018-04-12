Главу IBU обвиняют в сокрытии проб российских биатлонистов

Президент Международного союза биатлонистов (IBU) Андерс Бессеберг сообщил, что полицейские обыски в штаб-квартире IBU и коррупционные подозрения в его адрес связаны с паспортами крови российских биатлонистов. Речь идет о данных спортсменов, выступавших на чемпионате мира-2017 якобы с запрещенными препаратами в организме.
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© Sputnik / Scanpix

Утверждается, что российские биатлонисты с подозрительными показателями крови получали возможность соревноваться, что является нарушением австрийских антидопинговых законов и кодексов Всемирного антидопингового агентства (WADA). 72-летний чиновник выразил удивление тем, что стал объектом расследования.

"Лично я не чувствую, что сделал что-то неправильно. Мы следовали обычной процедуре и отправили все пробы в аккредитованную WADA лабораторию в Осло. Если там были анормальные случаи, то мы получали сообщение и реагировали. Я не понимаю, почему этим делом занимается департамент по борьбе с экономическими преступлениями", — цитирует заявление Бессеберга Sports.ru со ссылкой на Aftenposten.

11 апреля президент IBU Бессеберг и генеральный секретарь Николь Реш были допрошены австрийской полицией. По информации средств массовой информации, проверяется возможная причастность указанных лиц к коррупционным схемам, которые позволяли спортсменам уходить от ответственности за нарушение антидопинговых правил.

Норвежское издание VG утверждает, что Андерс Бессеберг с 2011 года скрыл 65 допинг-случаев с участием российских биатлонистов. Отмечается, что 17 из 22 россиян, которые выступали в прошлом сезоне на Кубке мира и Кубке IBU, имеют доказанные случаи применения допинга.

Французское издание Le Monde опубликовало подробности конфиденциального отчета WADA 2017 года о коррупции в биатлоне. В докладе сообщается о том, что Россия в течение нескольких лет давала взятки представителям IBU, в частности — главе организации Андерсу Бессебергу и генеральному секретарю Николь Реш.

Со слов осведомителя WADA Григория Родченкова и анонимного источника, в отчете описывается случай, который якобы произошел в 2013 году. Тогда Бессеберг получил от России от 200 до 400 тысяч евро за обеспечение поддержки российским биатлонистам на Играх-2014 в Сочи.

Поддержка заключалась в том, что паспорта крови биатлонистов РФ с подозрительными показателями передавались в Российское антидопинговое агентство (РУСАДА), IBU же делал все возможное, чтобы против россиян не велись никакие антидопинговые разбирательства.

"Профили, присланные в IBU, показали, что почти 50% российских биатлонистов употребляли допинг", — приводятся в отчете WADA слова Родченкова. Одним из спортсменов, имя которого фигурирует в докладе, является Евгений Устюгов, завершивший карьеру в 2014 году.

WADA в своем докладе также задается вопросом о "превосходном доме и трех роскошных автомобилях" Бессеберга, о роли бывшего российского вице-президента Александра Тихонова и о многочисленных поездках норвежца в Россию в течение последних лет.

Также в докладе имеется информация о том, что членам конгресса IBU было предложено от 25 до 100 тысяч евро за то, чтобы они проголосовали за Тюмень на выборах столицы чемпионата мира 2021 года, и в итоге 25 членов организации из 49 отдали свои голоса за российский город.

Бессеберг, который с 1993 года является бессменным главой IBU, покинет свой пост этой осенью. Точная дата выборов нового президента организации пока неизвестна

NEWSru.com
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