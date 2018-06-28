"Сейчас трудно сказать, почему мы вылетели из турнира. Разочарование из-за этого слишком велико. Мы не заслужили снова выиграть чемпионат мира, не заслужили выйти в 1/8 финала.

Нас выбили из турнира не из-за того, что мы не хотели победить, а потому что у команды — особенно во втором тайме — не было реального шанса повести в счете. У нее отсутствовала легкость в игре, которую мы обычно показываем. Не было той динамики, которая привела бы к созданию голевых моментов. Так что мы заслуженно вылетели.

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До этого момента мы на протяжении последних 10-12 лет были самой стабильной командой с точки зрения выступлений на турнирах. Мы всегда были в первой четверке. Сейчас нас там нет. Конечно, это большое разочарование, но у нас есть молодые и талантливые игроки, у некоторых есть потенциал расти дальше. Такое происходило раньше и с другими странами. Мы должны просто сделать правильные выводы и кое-что улучшить", — приводит слова Лева официальный сайт ФИФА.

Таково итоговое положение команд в группе F. Кто бы мог поверить pic.twitter.com/reVzn4YuK5— Чемпионат мира FIFA 2018🏆🇷🇺 (@fifaworldcup_ru) June 27, 2018

Чемпионы могли вылететь еще в предыдущем туре, когда уступали шведам, но благодаря блестящему удару Тони Крооса со штрафного все же вырвали победу в добавленное время (2:1). Во второй раз трюк не прошел — немцы остались последними в группе, хотя, согласно статистике, провели суперматч: 24 раза ударили по воротам (12 в створ), владели мячом 74% времени и играли в пас с точностью 90%.

"Это кризис, хоть пока и маленький, мы заняли четвертое место в группе. Конечно, не ожидали такого. Мы хотели повторить свой успех, но не показали свой уровень. Сегодня не смогли вытащить второй матч подряд", — цитирует РИА "Новости" защитника сборной Германии Матса Хуммельса.

"Мы сами виноваты в произошедшем и несем всю ответственность. Ни одной победы в трех матчах, ни одного матча на ноль. Что тут говорить? Мы должны теперь еще больше работать. Конечно, эмоционально это большой удар", — добавил форвард бундестим Томас Мюллер.

Реакция болельщиков, смотревший матч на большом экране в Берлине pic.twitter.com/6FRtS9tblZ— Чемпионат мира FIFA 2018🏆🇷🇺 (@fifaworldcup_ru) June 27, 2018

Сборная Германии впервые не вышла из группы на чемпионате мира. Первый турнир с групповой стадией, в котором Германия приняла участие, прошел в 1954 году. С тех пор команда неизменно попадала в плей-офф, четырежды стала чемпионом, четырежды заняла второе место, четырежды дошла до полуфинала и еще четыре раза — до 1/4 финала.

Немцы еще ни разу не занимали последнее место в группе на чемпионатах мира. Под руководством Йоахима Лева бундестим неизменно доходила на крупных турнирах по меньшей мере до 1/2 финала.

Всего при Леве сборная Германии провела 164 матча и одержала 109 побед. В мае тренер продлил контракт с национальной федерацией футбола до 2022 года.