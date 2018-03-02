Риди заявил, что не одобряет решение Международного олимпийского комитета (МОК): "Я бы хотел, чтобы отстранение ОКР длилось чуть дольше. Это дало бы мне и WADA больше времени, чтобы добиться от РУСАДА полного соответствия с требованиями и нормами нашей организации".

Глава WADA отметил, что решение МОК не соответствует его требованиям. "Однако они посчитали, что можно уже сейчас восстановить ОКР в правах", — добавил он.

28 февраля МОК официально восстановил членство ОКР, несмотря на то, что в день закрытия Олимпийских игр в Пхенчхане комитет отказался это делать, сославшись на положительные результаты двух допинг-проб российских спортсменов.

Членство ОКР в МОК было приостановлено 5 декабря 2017 года по итогам расследования допинговых махинаций в российском спорте. Национальная команда была отстранена от участия в Олимпиаде-2018 и выступила на Играх в Пхенчхане под олимпийским флагом в специальном статусе "Олимпийские атлеты из России". Глава WADA поддержал отстранение сборной России.