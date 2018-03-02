Риди заявил, что не одобряет решение Международного олимпийского комитета (МОК): "Я бы хотел, чтобы отстранение ОКР длилось чуть дольше. Это дало бы мне и WADA больше времени, чтобы добиться от РУСАДА полного соответствия с требованиями и нормами нашей организации".
Глава WADA отметил, что решение МОК не соответствует его требованиям. "Однако они посчитали, что можно уже сейчас восстановить ОКР в правах", — добавил он.
28 февраля МОК официально восстановил членство ОКР, несмотря на то, что в день закрытия Олимпийских игр в Пхенчхане комитет отказался это делать, сославшись на положительные результаты двух допинг-проб российских спортсменов.
Членство ОКР в МОК было приостановлено 5 декабря 2017 года по итогам расследования допинговых махинаций в российском спорте. Национальная команда была отстранена от участия в Олимпиаде-2018 и выступила на Играх в Пхенчхане под олимпийским флагом в специальном статусе "Олимпийские атлеты из России". Глава WADA поддержал отстранение сборной России.
Футбольный клуб из России продается на сайте объявлений Avito
Владикавказская "Алания" ищет новых инвесторов....
ВИДЕО: Хоккейный матч в Орске завершился безумным месивом с участием вратарей
Четвертый матч 1/8 финала плей-офф Высшей хоккейной лиги...
Глава WADA пожалел о быстром восстановлении Олимпийского комитета России (2)
Глава Всемирного антидопингового агентства (WADA) Крейг...
ВИДЕО: Хоккейный матч в Орске завершился безумным месивом с участием вратарей (1)
Четвертый матч 1/8 финала плей-офф Высшей хоккейной лиги...
Олимпиада в Пхенчхане понравилась россиянам больше, чем сочинская (1)
Всероссийский центр изучения общественного мнения...
TOP новостей
Министр нарисовал трагическую картину: пенсия составит 20% зарплаты (21)
Если сейчас пенсии в Литве маленькие, то в будущем они...
Инфографика: как жители Литвы оценивают свои возможности и уровень жизни (92)
Несмотря на то, что в последнее время цены в Литве...
Литва защищает свою позицию по газу даже на фоне иного мнения некоторых стран Европы (97)
После того как влиятельная европейская ассоциация...
Ярмарка Казюкаса: что можно увидеть в этом году (32)
В Вильнюсе в 415-ый раз проходит ярмарка Казюкаса . В...
Зарплаты в Литве почти на треть меньше, чем в Эстонии (29)
Средняя зарплата в Литве на 30% ниже, чем в Эстонии и на...