Глава УЕФА пояснил, почему Россию и Украину разводят по разным группам

УЕФА разводит российскую и украинскую сборные по разным группам во время жеребьевок турниров, проходящих под его эгидой, из соображений безопасности, а не из-за политики. Об этом глава организации Александер Чеферин заявил в интервью РИА «Новости», передает РБК.
Aleksandras Čeferinas
© DELFI / Kiril Čachovskij

«Безопасность для нас — одна из самых важных вещей. Принимая решение по любому своему турниру, мы всегда учитываем, держим в голове безопасность», — сказал Чеферин.

Глава УЕФА напомнил, что при жеребьевке по разным группам также разводятся Сербия и Косово, Армения и Азербайджан, Испания и Гибралтар. «Для нас безопасность имеет принципиальное значение, мы не втягиваем себя в политические вопросы. Это решение принято УЕФА, и пока не время менять это решение», — отметил он.

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По словам Чеферина, когда возникает вероятность появления проблем и на их фоне поступают соответствующие предложения от национальных федераций, УЕФА применяет превентивные меры. «История знала множество разных ситуаций, но с ходом времени они меняются. И эта ситуация с Россией и Украиной изменится, я не вижу причин, почему это не произойдет», — добавил он.

Глава УЕФА считает, что футбол полон неожиданностей, и предложил представить ситуацию, при которой российские и украинские футболисты могут оказаться в полуфинале или финале Евро-2020. «Тогда они точно будут играть между собой в Лондоне», — заключил Чеферин.

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