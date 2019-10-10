Глава УЕФА пояснил, почему Россию и Украину разводят по разным группам

«Безопасность для нас — одна из самых важных вещей. Принимая решение по любому своему турниру, мы всегда учитываем, держим в голове безопасность», — сказал Чеферин.
Глава УЕФА напомнил, что при жеребьевке по разным группам также разводятся Сербия и Косово, Армения и Азербайджан, Испания и Гибралтар. «Для нас безопасность имеет принципиальное значение, мы не втягиваем себя в политические вопросы. Это решение принято УЕФА, и пока не время менять это решение», — отметил он.
По словам Чеферина, когда возникает вероятность появления проблем и на их фоне поступают соответствующие предложения от национальных федераций, УЕФА применяет превентивные меры. «История знала множество разных ситуаций, но с ходом времени они меняются. И эта ситуация с Россией и Украиной изменится, я не вижу причин, почему это не произойдет», — добавил он.
Глава УЕФА считает, что футбол полон неожиданностей, и предложил представить ситуацию, при которой российские и украинские футболисты могут оказаться в полуфинале или финале Евро-2020. «Тогда они точно будут играть между собой в Лондоне», — заключил Чеферин.
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