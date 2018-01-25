"Перед Играми было проведено масштабное тестирование всех спортсменов с целью удостовериться, что на Игры поедут только чистые спортсмены. Независимая комиссия составила список приглашенных спортсменов. Он содержит только чистых российских спортсменов. Если этот спортсмен отсутствует в списке, это значит, что у комиссии были серьезные основания для такого решения", — заявил Бах в ходе телефонной пресс-конференции.

По словам главы МОК, "Вы можете быть уверены, что комиссия не действовала в роли судьи или арбитра. Они тщательно проверяли каждое дело. В итоге Россия может быть уверена, что только чистые спортсмены попадут на Игры и неприятных сюрпризов (после соревнований) не будет. России следует ценить такую возможность".

"Решение, которое мы приняли в декабре, является неким балансом. Оно не унижает Россию и российских спортсменов. Россияне имеют возможность принять участие в Играх, но только молодое поколение чистых российских спортсменов. Это решение призвано очистить российский спорт.

Это важно для всего олимпийского движения и позволит не допустить фактов обнаружения допинга во время или после Олимпиады. Это позволит не ставить под сомнение итоги Игр", — цитирует Томаса Баха ТАСС.

Бах отметил, что результаты работы комиссии под руководством Валери Фурнейрон, занимающейся вопросом допуска российских спортсменов, достоверны и не вызывают у него сомнений.

"Комиссия под руководством Фурнейрон собирала из разных источников всю допинг-историю спортсменов, — подчеркнул Бах. — Таким образом, результаты работы комиссии можно считать достоверными. У нас нет ни малейших сомнений в этом".

По словам главы МОК, эта комиссия имела весомые основания не выдавать приглашения ведущим спортсменам, в числе которых Антон Шипулин, Сергей Устюгов и Виктор Ан.

Бах указал, что достаточными основанием для отказа в приглашении является подозрение в нарушении антидопинговых правил. "Могли быть подозрения и информация из разных источников, которая не удовлетворяла комиссию Фурнейрон. Наша цель — не накладывать санкции, а пригласить на Игры только "чистых" российских спортсменов. Если спортсмена пригласили, значит, у комиссии не было и тени сомнений", — отметил он.

Чиновник полагает, что столь строгая процедура отбора позволит в дальнейшем не ставить под сомнение результаты Олимпиады в Пхенчхане. При этом комиссия Фурнейрон взяла на себя очень серьезную ответственность, гарантировав, что ни один "нечистый" спортсмен не попадет на Игры.

"Вы можете быть уверены, что комиссия не действовала в роли судьи или арбитра. Они тщательно проверяли каждое дело. В итоге Россия может быть уверена, что только "чистые" спортсмены попадут на Игры и неприятных сюрпризов после соревнований не будет. России следует ценить такую возможность", — резюмировал глава МОК.

Ранее стало известно, что из российской заявки в 11 биатлонистов на Олимпиаде-2018 смогут выступить только три спортсмена, а из 45 заявок лыжников одобрены 20. В частности, в Корее не смогут выступить олимпийский чемпион Антон Шипулин и двукратный чемпион мира Сергей Устюгов.

После этого главы Международного союза биатлонистов (IBU) Андерс Бессеберг и Международной федерации лыжных видов спорта (FIS) Джанфранко Каспер письменно обратились к президенту МОК Томасу Баху с просьбой разъяснить причины недопуска до Пхенчхана-2018 лидеров сборной России, сообщает газета "Спорт-Экспресс".

Сообщается, что главы федераций обеспокоены тем, что лидеры сборных не были допущены до Игры без каких-либо весомых причин. Бессеберг и Каспер опасаются, что данное решение МОК может негативно отразиться на рейтингах биатлона и лыжных видов и в целом повлечет негативные последствия для развития этих видов спорта.